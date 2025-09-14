Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: Το απόλυτο πατατράκ για το «τριφύλλι»

Κάζο για τον Παναθηναϊκό στο Βόλο, παλικαρίσια νίκη για την Κηφισιά. Η ομάδα των βορείων προαστίων σε ένα παιχνίδι που είχε δύο ανατροπές, στο τέλος πήρε το τεράστιο αποτέλεσμα γι’ αυτή. Απέναντι στο «τριφύλλι» που ξανά πλήρωσε τα ίδια λάθη και κυρίως την ανικανότητα να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι έφυγε με το 3-2 στην πλάτη.

Δύο γκολ του Σφιντέρσκι – το ένα πέναλτι και το άλλο… δώρο του Ραμίρες – έκαναν την ανατροπή απ’ το τέρμα του Τεττέη. Όμως ο επιθετικός της Κηφισιάς ήταν εκπληκτικός, έδωσε έτοιμο γκολ στον Παντελίδη και από δική του προσπάθεια ήρθε το 3-2 στο 90+4’ από τον Σόουζα.

Έτσι, οι «πράσινοι» έφυγαν με άδεια χέρια και αποδοκιμασίες από το Πανθεσσαλικό, τη στιγμή που η Κηφισιά πανηγύρισε ένα τεράστιο αποτέλεσμα γι’ αυτή. Το οποίο τη στέλνει στους 4 βαθμούς. Αφήνοντας τους «πράσινους» στον 1.

Το ματς άρχισε με πολύ καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο 4’. Ο Τεττέη βρήκε ωραία στο ύψος της μικρής περιοχής τον Πόμπο, ο οποίος πλάσαρε άουτ χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

Η Κηφισιά τρία λεπτά μετά, κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Τεττέη ευνοήθηκε από την κόντρα εκτός περιοχής, μπήκε σε αυτή και πλάσαρε στα δίχτυα για το 1-0!

Στο 13’ εντός περιοχής ο Τζούριτσιτς «τσίμπησε» την μπάλα, ο Σιμόν προσπάθησε να διώξει όμως δεν πρόλαβε να μαζέψει το πόδι του και βρήκε τον Σέρβο. Το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή, ο οποίος εξέτασε τη φάση και υπέδειξε πέναλτι. Στο 15’ ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-1!

Δύο λεπτά μετά ο Μαντσίνι από γύρισμα του Κυριακόπουλου έστειλε την μπάλα άουτ, κάτι που έκανε κι ο Τζούριτσιτς από πλάγια θέση μετά το γύρισμα του Αργεντινού στο 21’.

Ο Τεττέη στο 43’ έκανε ατομική ενέργεια και το τελείωμά του έφυγε άουτ. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με σέντρα για τον Μαντσίνι που κατέβασε ωραία την μπάλα, πλάσαρε αδύναμα με το αριστερό και ο Ραμίρες μπλόκαρε.

Στο 53’ τελικά ήρθε το γκολ για το «τριφύλλι», μετά από τεράστιο λάθος του Ραμίρες. Ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα, ο Ραμίρες φαινόταν πως θα μπλοκάρει άνετα, η μπάλα του έφυγε, κατέληξε στα πόδια του Σφιντέρσκι και στη συνέχεια στα δίχτυα για το 1-2!

Ο Ρενάτο Σάντσες με πλασέ πάνω στην κίνηση στο 72’ προσπάθησε να απειλήσει, με τον Ραμίρες να μπλοκάρει.

Η Κηφισιά στην πρώτη της ουσιαστική επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Τεττέη στο 79’ έκανε εκπληκτική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, είδε τον Παντελίδη αμαρκάριστο και του έστρωσε, με τον τελευταίο να μην αστοχεί για το 2-2!

Κι ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε λύσεις να απειλήσει, σε μια κόντρα στο 90+4’ ήρθε η απόλυτη ανατροπή. Ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή, ο Ντραγκόφσκι έδιωξε το σουτ που επιχείρησε, αλλά ο επερχόμενος Σόουζα έκανε το 3-2!

Εκεί τελείωσαν όλα με το τριπλό σφύριγμα απλά να σφραγίζει το αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: 39’ Αντονίσε, 47’ Ρουμπέν Πέρεθ, 71’ Πόμπο, 75’ Παντελίδης, 90’+6’ Ραμίρες – 72’ Ντέσερς, 81’ Κυριακόπουλος, 86’ Τουμπά, 90’ Τζούριτσιτς

Κόκκινες: -

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης (69’ Εμπό), Ρούμπεν Πέρεθ (69’ Ντίας), Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Αντονίσε (82’ Σμπώκος), Παντελίδης (82’ Πέτκοφ), Τεττέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες, Μαντσίνι (82’ Ζαρουρί), Μπακασέτας (66’ Τσέριν), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (66’ Ντέσερς).