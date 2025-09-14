Βαθμολογία Super League: «3 στα 3» για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πατατράκ για τον Παναθηναϊκό - Δείτε highlights

Δείτε τη βαθμολογία και τα highlights από τους αγώνες της Κυριακής (14/09) στη Super League.

Βαθμολογία Super League: «3 στα 3» για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πατατράκ για τον Παναθηναϊκό - Δείτε highlights
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς κι είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι μοναδικές ομάδες που έχουν το απόλυτο.

Με «χρυσό» σκόρερ τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ματς, η ΑΕΚ απέδρασε (1-0) από την έδρα του Λεβαδειακού κι έκανε το «3 στα 3» στη Super League, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 2018/19.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ στα πρώτα 24 λεπτά, αγχώθηκε στο τέλος, αλλά κατάφερε να νικήσει 2-1 τον ΟΦΗ στο «Απ. Νικολαϊδης» και πανηγύρισε κι αυτός την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Κάζο για τον Παναθηναϊκό στο Βόλο, παλικαρίσια νίκη για την Κηφισιά. Η ομάδα των βορείων προαστίων σε ένα παιχνίδι που είχε δύο ανατροπές, στο τέλος πήρε το τεράστιο αποτέλεσμα! Το «τριφύλλι» πλήρωσε ξανά τα ίδια λάθη και κυρίως την ανικανότητα να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 3-2.

Η ΑΕΛ βρέθηκε να χάνει με δυο γκολ από το ημίχρονο στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Η ομάδα της Λάρισας, όμως, δεν εγκατέλειψε τη μάχη και δικαιώθηκε, καθώς με γκολ του Πασά στο 90+4' ισοφάρισε στο τελικό 2-2 κι έφυγε με βαθμό από το «Θ. Κολοκοτρώνης».

Η 3η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

  • Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
  • Ατρόμητος – Άρης 1-2
  • Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

  • Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ 2-2
  • Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2
  • Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1
  • ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 9
  2. ΑΕΚ 9
  3. ΠΑΟΚ 9
  4. Άρης 6
  5. Λεβαδειακός 4
  6. Κηφισιά 4
  7. Ατρόμητος 3
  8. Βόλος 3
  9. ΟΦΗ 3
  10. Παναιτωλικός 3
  11. ΑΕΛ 2
  12. Παναθηναϊκός 1
  13. Αστέρας Τρίπολης 1
  14. Πανσερραϊκός 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

  • 18:00 Κηφισιά – Άρης
  • 18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
  • 20:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
  • 20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

  • 17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ
  • 18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
  • 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

