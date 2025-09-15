Παναθηναϊκός: «Μαύρα σύννεφα» για Ρουί Βιτόρια

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό, εντός των τειχών, έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο αφού οι «πράσινοι» έπειτα από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος (με έναν αγώνα λιγότερο) βρίσκονται 8 βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Μετά το εντός έδρας «Χ» με τον Λεβαδειακό ήρθε η χθεσινή αποκαρδιωτική, ντροπιαστική και άνευ δικαιολογιών εμφάνιση κόντρα στην Κηφισιά, με τους «πράσινους» να γνωρίζουν την ήττα από την ομάδα των βορείων προαστίων στο ουδέτερο του Βόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνες βαραίνει τον Ρουί Βιτόρια η θέση του οποίου κρίνεται κάτι περισσότερο από επισφαλής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ρουί Βιτόρια είναι σε δύσκολη θέση. Σε τέτοιο σημείο που δεν αποκλείεται να μην περιμένουν οι «πράσινοι» το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Με τις όποιες εξελίξεις να έρχονται εντός της εβδομάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν να έχει γίνει ήδη προεργασία με ανεπίσημες επαφές διερευνητικού τύπου με άλλους προπονητές. Με την γκέλα κόντρα στην Κηφισιά, να έρχεται για να… πυκνώσει τα μαύρα σύννεφα πάνω από τον Πορτογάλο τεχνικό.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και εντός της ημέρας

