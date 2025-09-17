Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

Σε έναν άθλιο αγωνιστικό χώρο, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη (1-0) στο Αιγάλεω με γκολ του Φραντζί Πιερό και ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας - Ντεμπούτο για τον Ζοάο Μάριο.

Newsbomb

Φραντζί Πιερό ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε σε ένα πολύ δύσκολο κι επικίνδυνο γήπεδο.

Οι «κιτρινόμαυροι» λύγισαν το Αιγάλεω με γκολ του Πιερό στο 23ο λεπτό και διατήρησε το αήττητο της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΑΕΚ, πάρα από το γκολ, είχε ακόμα 2-3 καλές στιγμές για να σκοράρει περισσότερα τέρματα, αλλά το κύριο ζητούμενο ήταν να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Άλλωστε, δεν μπορούσε να δείξει κάτι παραπάνω τακτικά σε ένα γήπεδο – χωράφι.

Οι γηπεδούχοι, από την πλευρά τους, έδειξαν ανταγωνιστικό πρόσωπο κι είχαν τη στιγμή τους στο δεύτερο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα στο 57’ όταν το σουτ του Κουιρουκίδη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Την πρώτη εμφάνισή τους με την κιτρινόμαυρη φανέλα κατέγραψαν σήμερα ο Ζοάο Μάριο και ο νεαρός Κοσίδης.

ΑΙΓΑΛΕΩ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης (46΄ Βάρκας), Καρρίκι, Τακεσιάν (61΄ Γιαννίκος), Τάτσης, Καραμπάς (61΄ Ξενιτίδης), Τσιλιγγίρης (71΄ Αθανασακόπουλος), Κουιρουκίδης (72΄ Κωστέας).
ΑΕΚ: Mπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο (60΄ Κοσίδης), Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης (60΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (60΄ Πινέδα), Ζίνι (46΄ Ελίασον), Πιερό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός σπάει όλα τα ιστορικά ρεκόρ: θα συνεχιστεί το ράλι;

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: «Φρικτό έγκλημα» η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - «Απειλή για όλους μας» αλλά και επίθεση στον Τραμπ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης στη Λήμνο

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα, φέτος το καλοκαίρι

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Επεκτείνονται οι διαδηλώσεις της Gen Z στην Ασία: Μαζικές διαμαρτυρίες για δωρεάν αυτοκίνητα σε βουλευτές στο Ανατολικό Τιμόρ

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια πριν το Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα, συνελήφθησαν 19 Ιταλοί

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Έκλεισε στις 2.019,26 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Θέλει πυρηνικά όπλα - Πώς σκοπεύει να τα αποκτήσει σε συνεργασία με τη Γαλλία

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Απόδραση» στο 93ο λεπτό για τον Άρη – Στην ισοπαλία έμειναν Κηφισιά, Αστέρας AKTOR

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 55χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο» απαντά η οικογένεια

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραμπ και βασιλική οικογένεια ανταλλάσσουν δώρα - Τσάντα Anya Hindmarch, καρφίτσα Tiffany

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Αντιμέτωπος με κατηγορίες απόπειρας πραξικοπήματος ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Γκεοργκέσκου

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρειδοποιεί ότι τυχόν κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντέσερς η ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ