Champions League: Επίδειξη δύναμης από Παρί, Μπάγερν, στο τέλος η Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε 4-0 της Αταλάντα, ενώ οι Βαυαροί νίκησαν 3-1 την Τσέλσι – «Τρίποντο» η Ίντερ στο Άμστερνταμ, 3-2 η Λίβερπουλ την Ατλέτικο.

Champions League: Επίδειξη δύναμης από Παρί, Μπάγερν, στο τέλος η Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα
EPA
Δεύτερο «πιάτο» στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με την Παρί Σεν Ζερμέν να δείχνει πως θα είναι δύσκολο να της πάρουν το τρόπαιο απ’ τα χέρια. Οι Γάλλοι επικράτησαν με εξαιρετικό ποδόσφαιρο 4-0 της Αταλάντα. Με σκόρερ τους Μαρκίνιος, Κβαρατσχέλια, Μέντες, Ράμος, ενώ ο Μπαρκολά έχασε πέναλτι.

Η Μπάγερν Μονάχου έδειξε τη δική της δύναμη απέναντι στην Τσέλσι, επικρατώντας των Λονδρέζων με 3-1. Με αυτογκόλ του Τσάλομπα άνοιξε το σκορ, ο Κέιν με πέναλτι έκανε το 2-0, για να μειώσει ο Κόουλ Πάλμερ. Ξανά ο Κέιν διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ φιλοξένησε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ρόμπερτσον και Σαλάχ πέτυχαν γρήγορα γκολ για τους γηπεδούχους, με τον Γιορέντε να μειώνει σε 2-1 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο ίδιος παίκτης στο 80’ ισοφάρισε για τους «ροχιμπλάνκος» σε 2-2. Όμως στο 90+2’ ο Φαν Ντάικ με εντυπωσιακή κεφαλιά έδωσε τη νίκη στους «reds».

Μετά το γκολ του Ολλανδού, ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε επεισόδιο με οπαδούς της Λίβερπουλ που του έκαναν χειρονομίες. Η κατάσταση δεν ξέφυγε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, με τον Αργεντινό να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα.

Στο Άμστερνταμ ο Μάρκους Τουράμ με γκολ στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δευτέρου, έδωσε τη νίκη στην Ίντερ με 2-0 επί του Άγιαξ.

Νωρίτερα, η Σλάβια Πράγας με βασικό τον Χρήστο Ζαφείρη έμεινε στο 2-2 με την Μπόντο Γκλιμτ στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Ο Εμπότζι με δύο γκολ έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους (ενδιάμεσα έχασαν πέναλτι οι Νορβηγοί). Ο Μπάσι μείωσε και ο Φετ στο τέλος του ματς ισοφάρισε σε 2-2 δίνοντας βαθμό στους Σκανδιναβούς.

Champions League – League Phase – 1η αγωνιστική

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 1-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-2

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρί Σεν Ζερμέν 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3

Μπάγερν 3

Αρσεναλ 3

Ίντερ 3

Καραμπάγκ 3

Λίβερπουλ 3

Ρεάλ Μαδρίτης 3

Τότεναμ 3

Ντόρτμουντ 1

Γιουβέντους 1

Μπόντο Γκλιμτ 1

Σλάβια Πράγας 1

Πάφος 1

Ολυμπιακός 1

Μάντσεστερ Σίτι 0

Νιούκαστλ 0

Μονακό 0

Νάπολι 0

Μπριζ 0

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0

Λεβερκούζεν 0

Μπαρτσελόνα 0

Κοπεγχάγη 0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0

Γαλατασαράι 0

Καϊράτ 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 0

Μπενφίκα 0

Μαρσέιγ 0

Βιγιαρεάλ 0

Τσέλσι 0

Αϊντχόφεν 0

Αγιαξ 0

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0

Αταλάντα 0

