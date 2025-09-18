Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Αν και όπως φάνηκε το θέμα της ΔΕΑΒ θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην τιμωρία του Παναθηναϊκού και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας να παραμείνει κλειστή για το ντέρμπι «αιωνίων» κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή στον αθλητικό νόμο δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας και το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί οριστικά με κόσμο.

Σε αυτόν έχει υπάρξει τροποποιήσει που ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να παρέλθει το πενθήμερο που ορίζει και ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ για τις ποινές έδρας (χωρίς να λογίζονται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα).

Συγκεκριμένα το επίμαχο άρθρο (24) του αθλητικού νόμου του 2025, σημειώνει πως: «ιδ) την εισήγηση για την επιβολή ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά της βίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 1Α του ν. 4326/2015 (Α’ 49) και των άρθρων 41Β, 41Γ, 41Δ και 41Ε του παρόντος. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας της παρούσας, η Δ.Ε.Α.Β. λαμβάνει υπόψιν της κάθε πρόσφορο μέσο, όπως διαθέσιμα βίντεο και εν γένει οπτικοακουστικό υλικό, τις εκθέσεις της αστυνομίας και τις εκθέσεις των παρατηρητών της και των παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής, καθώς και το φύλλο αγώνα. Με την επιφύλαξη του δέκατου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 41Ε, η κύρωση της διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών που επιβάλλεται από τη Δ.Ε.Α.Β. εκτίεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 120».

Τι αναφέρει το άρθρο 120;

«γ. Στις υπό στοιχεία α’ και β' περιπτώσεις οι αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι αμέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθμιων οργάνων. Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική».

