Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα
Με τις τελευταίες έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/09) το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League.
Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δύο αναμετρήσεις που θα φιλοξενηθούν στην Αγγλία. Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιουκάστλ θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, ενώ στο «Etihad» η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει κόντρα στην Νάπολι.
Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει σε Βέλγιο και Δανία, αφού στις 19:45 η Κλαμπ Μπριζ θα κοντραριστεί με την Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη φιλοξενεί την Λεβερκούζεν, μία εκ των επόμενων αντιπάλων του Ολυμπιακού.
Στις 22:00 εκτός από τα ματς στη Μεγάλη Βρετανία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όπου αγωνίζονται οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Άιντραχτ θα παίξει με την Γαλατάσαραϊ στην Φρανκφούρτη.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας του Champions League
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
- 19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2
- 19:45 Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3
- 22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 2-2
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 1-1
- 22:00 Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-2
- 22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
- 19:45 Ολυμπιακός - Πάφος 0-0
- 19:45 Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ 2-2
- 22:00 Άγιαξ - Ίντερ 0-2
- 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 3-1
- 22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
- 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα 4-0
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
- 19:45 Μπριζ - Μονακό (COSMOTE SPORT 6HD)
- 19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν (COSMOTE SPORT 7HD)
- 22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι (COSMOTE SPORT 5HD)
- 22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι (COSMOTE SPORT 2HD)
- 22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 3HD)
- 22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Καϊράτ Αλμάτι (COSMOTE SPORT 4HD)
Η επόμενη αγωνιστική - 2η
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
- 19:45 Αταλάντα - Μπριζ
- 19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
- 22:00 Τσέλσι - Μπενφίκα
- 22:00 Ίντερ - Σλάβια Πράγας
- 22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ
- 22:00 Γαλατασαράι - Λίβερπουλ
- 22:00 Μαρσέιγ - Άγιαξ
- 22:00 Πάφος - Μπάγερν Μονάχου
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
- 19:45 Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
- 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ
- 22:00 Άρσεναλ - Ολυμπιακός
- 22:00 Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
- 22:00 Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
- 22:00 Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
- 22:00 Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
- 22:00 Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβώνας
- 22:00 Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους