Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα

Με τις τελευταίες έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/09) το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League.

Μάντσεστερ Σίτι
Κόντρα στους Πρωταθλητές Ιταλίας ξεκινούν οι "Πολίτες" στα "αστέρια"
Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δύο αναμετρήσεις που θα φιλοξενηθούν στην Αγγλία. Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιουκάστλ θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, ενώ στο «Etihad» η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει κόντρα στην Νάπολι.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει σε Βέλγιο και Δανία, αφού στις 19:45 η Κλαμπ Μπριζ θα κοντραριστεί με την Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη φιλοξενεί την Λεβερκούζεν, μία εκ των επόμενων αντιπάλων του Ολυμπιακού.

Στις 22:00 εκτός από τα ματς στη Μεγάλη Βρετανία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όπου αγωνίζονται οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Άιντραχτ θα παίξει με την Γαλατάσαραϊ στην Φρανκφούρτη.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας του Champions League

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2
  • 19:45 Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3
  • 22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 2-2
  • 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 1-1
  • 22:00 Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-2
  • 22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Ολυμπιακός - Πάφος 0-0
  • 19:45 Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ 2-2
  • 22:00 Άγιαξ - Ίντερ 0-2
  • 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 3-1
  • 22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
  • 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Μπριζ - Μονακό (COSMOTE SPORT 6HD)
  • 19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν (COSMOTE SPORT 7HD)
  • 22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι (COSMOTE SPORT 5HD)
  • 22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι (COSMOTE SPORT 2HD)
  • 22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 3HD)
  • 22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Καϊράτ Αλμάτι (COSMOTE SPORT 4HD)

Η επόμενη αγωνιστική - 2η

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Αταλάντα - Μπριζ
  • 19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης
  • 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
  • 22:00 Τσέλσι - Μπενφίκα
  • 22:00 Ίντερ - Σλάβια Πράγας
  • 22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ
  • 22:00 Γαλατασαράι - Λίβερπουλ
  • 22:00 Μαρσέιγ - Άγιαξ
  • 22:00 Πάφος - Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

  • 19:45 Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
  • 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ
  • 22:00 Άρσεναλ - Ολυμπιακός
  • 22:00 Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
  • 22:00 Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
  • 22:00 Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
  • 22:00 Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
  • 22:00 Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβώνας
  • 22:00 Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους

