Champions League, Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Τον… βραχυκύκλωσε!

Μολονότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 26’, ο Ολυμπιακός «κόλλησε» στο 0-0 με την Πάφο, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ολυμπιακός - Πάφος Champions League
Η κυπριακή ομάδα ύψωσε ένα αμυντικό τείχος στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο δεν γκρέμισε ούτε η αριθμητική υπεροχή των «ερυθρόλευκων».

Ο Μπρούνο είδε δύο κίτρινες σε διάστημα 11 λεπτών κι άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό. Το τέλειο αμυντικό πλάνο της Πάφου, όμως, δεν κλονίστηκε κι ως εκ τούτου της επέτρεψε να φύγει με βαθμό από το Φάληρο.

Για τον Ολυμπιακό ίσχυσε το… κάθε αρχή και δύσκολη! Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο Champions League μετά από μια πενταετία, αλλά σε ένα παιχνίδι είχε δίπλα του ένα μεγάλο «πρέπει», «κόλλησε» στη λευκή ισοπαλία.

Η εξέλιξη του Ολυμπιακός - Πάφος

Το πρώτο ημίχρονο είχε ελάχιστες καλές στιγμές, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί πάρει την κατοχή και να πιέσει στο μισό γήπεδο, αλλά βρήκε απέναντι του μια «διαβασμένη» Πάφο. Τα δεδομένα δεν άλλαξαν ούτε όταν (βλ. 26ο λεπτό) η κυπριακή ομάδα έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Μπρούνο με δεύτερη κίτρινη.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καλοί δημιουργικά και τους έλειψε η καλή τελική ενέργεια στην αντίπαλη περιοχή. Επί της ουσίας, το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς να έχουν κάποια σημαντική ευκαιρία.

Στο ημίχρονο ο τεχνικός του Ολυμπιακού έβαλε τους Ταρέμι, Μουζακίτη αντί των Στρεφέτσα, Γκαρθία κι έπαιξε με δύο σέντερ φορ, βάζοντας τον Ιρανό δίπλα στον Ελ Κααμπί. Η εικόνα του αγώνα, πάντως, δεν άλλαξε δραματικά, με τους «ερυθρόλευκους» να πιέζουν και τους Πρωταθλητές Κύπρου να ανταποκρίνονται.

Ο Μιχαήλ νίκησε δύο φορές τον Ρέτσο, καθώς έδιωξε με γροθιές το μακρινό σουτ και την κοντινή κεφαλιά του, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Κόβατς έδειξε απευθείας κόκκινη στον Ταρέμι για μαρκάρισμα στον Ζάζα. Μετά από παρέμβαση του VAR, όμως, υποβάθμισε στην κάρτα σε κίτρινη.

Ο Μουζακίτης είχε μια πολύ καλή στιγμή στο 84’, όταν το σουτ του κόντραρε στον Λουκάσεν κι άλλαξε πορεία, αλλά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Η κορυφαία στιγμή των «ερυθρόλευκων», πάντως, ήταν εκείνη του Ταρέμι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Γκόλνταρ να κάνει σωτήριο τάκλιν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ισπανός πανηγύρισε σαν να έβαλε γκολ.

Διαιτητής: Ιστβάν Κόβατς (Ρουμανία)
Κίτρινες: Πιρόλα
Κόκκινη: Μπρούνο (26' δεύτερη κίτρινη)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι (61΄ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46΄ Μουζακίτης), Έσε (76΄ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46΄ Ταρεμί), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
ΠΑΦΟΣ (Χουάν Κάλρος Καρσέδο): Μίχαελ, Νταβίντ Λουίς (34΄ Πιλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνγιτς, Ντράγκομιρ (86΄ Άντερσον), Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (77΄ Λάνγκα), Ντιματά (33΄ Όρσιτς), Τζάτζα (77΄ Σέμα).

