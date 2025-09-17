Ολυμπιακός – Πάφος: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Youth League | Ξεχώρισαν Χαμζά και Κότσαλος
Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο Youth League, καθώς επικράτησε 4-0 της Πάφου στου Ρέντη.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εντυπωσιακή ήταν η Κ19 των «ερυθρόλευκων» στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Γιώργου Σίμου πήρε επιβλητική νίκη επί της κυπριακής ομάδας, με τον Έρικ Χαμζά να ξεχωρίζει, καθώς πέτυχε δύο τέρματα.
Το σκορ άνοιξε (στο 32’) ο Βασίλης Κότσαλος, ο οποίος ήταν ο νεότερος παίκτης του Ολυμπιακού στην ενδεκάδα, καθώς ήταν ο μοναδικός γεννημένος το 2008, έχοντας κλείσει τα 17 του πριν από τρεις ημέρες.
Ο Χαμζά σκόραρε στο 45’ και στο 47’ έδωσε «αέρα» τριών τερμάτων στην ομάδα του Πειραιά, η οποία πέτυχε και τέταρτο γκολ. Ο Κότσαλος κέρδισε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Λιατσικούρας στο 68’.
Τα highlights του Ολυμπιακός - Πάφος
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη 73χρονος που κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου
15:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μάνος Λοΐζος: Όλα τον θυμίζουν 43 χρόνια μετά τον θάνατό του
15:52 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τον αγώνα Κυπέλλου στο… χωράφι του Αιγάλεω
19:14 ∙ WHAT THE FACT