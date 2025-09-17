Super League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπορεί να έχουν μπροστά τους υποχρεώσεις εντός και εκτός τειχών, θα πρέπει όμως να θεωρείται δεδομένο ότι οι δύο αντίπαλοι έχουν ήδη στο πίσω μέρος του μυαλό τους το μεγάλο ντέρμπι της προσεχούς Κυριακής.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τον Ολυμπιακό και θέλει να αφήσει στην άκρη τα προβλήματα που τον ταλανίζουν και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα καλύπτοντας παράλληλα το κενό στη βαθμολογία και το -8 που ήδη βρίσκεται.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός μετά και τον αποψινό αγώνα με την Πάφο για το Champions League θέλει να συνεχίσει το θετικό του ξεκίημα στη Super League με την αναμέτρηση να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε μάλιστα και τον διαιτητή της αναμέτρησης ο οποίος δεν είναι άλλος από τον πρώην διεθνή, Ντενίζ Αϊτέκιν.

Όπως έχει γίνει γνωστό μάλιστα η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία στην καριέρα του έμπειρου ρέφερι, αφού πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα. Τον περασμένο Μάιο είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-2 στα πλέι οφ και τον Οκτώβριο του '21 πάλι το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 στο Φάληρο.

