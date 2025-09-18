«Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (18/09).
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεκινήσει ιδανικά την παρουσία του στην League Phase του Champions League, μια και «Τράκαρε σε τοίχο», μένοντας στο 0-0 με την Πάφο, αφού δεν μπόρεσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των Πρωταθλητών Κύπρου.
Από εκεί και πέρα, «Οργή και… Ντέσερς» στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε τη νίκη 1-0 επί της Athens Kallithea για το Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο, οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν έντονες. Ακόμα, η ΑΕΚ «Και νίκησε και βγήκαν όλοι όρθιοι» στον αγώνα με το Αιγάλεω, ελέω του κανονικού αγωνιστικού χώρου του «Στ. Μαυροθαλασσίτης».
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πώς οι Κινέζοι θα αλλάξουν την παγκόσμια αυτοκίνηση
09:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
07:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος
04:54 ∙ WHAT THE FACT