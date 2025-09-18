«Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεκινήσει ιδανικά την παρουσία του στην League Phase του Champions League, μια και «Τράκαρε σε τοίχο», μένοντας στο 0-0 με την Πάφο, αφού δεν μπόρεσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των Πρωταθλητών Κύπρου.

Από εκεί και πέρα, «Οργή και… Ντέσερς» στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε τη νίκη 1-0 επί της Athens Kallithea για το Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο, οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν έντονες. Ακόμα, η ΑΕΚ «Και νίκησε και βγήκαν όλοι όρθιοι» στον αγώνα με το Αιγάλεω, ελέω του κανονικού αγωνιστικού χώρου του «Στ. Μαυροθαλασσίτης».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης