Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Νίκη «ανάσα» με σκόρερ Ντέσερς

Οι «πράσινοι» πήραν τους βαθμούς στην πρεμιέρα της League Phase, με σκόρερ τον Ντέσερς, πολύ καλό Ταμπόρδα και τρία δοκάρια.

Το κλίμα στη Λεωφόρο δεν ήταν και το καλύτερο, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Κηφισιά. Οι «πράσινοι» έπαιξαν με την Athens Kallithea, λίγες μέρες πριν το ντέρμπι αιωνίων. Έπρεπε όμως να κάνουν το χρέος τους στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου, κάτι που έκαναν τελικά με σκορ 1-0.

Με τον Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο του, το «τριφύλλι» είχε τον Ταμπόρδα κεφάτο και τον Ντέσερς να σημειώνει το μόνο γκολ της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός είχε και τρία δοκάρια στο ματς, όμως δεν κατάφερε να πετύχει άλλο γκολ. Με το θετικό στοιχείο για τους «πράσινους» να είναι η παρουσία των νεοφερμένων.

Το ματς άρχισε με Ντέσερς και Ταμπόρδα να απειλούν στο 3’. Δύο παίκτες που έδειχναν οι πιο ορεξάτοι στο ξεκίνημα.

Ο Παυλάκης στο 13’ έφτασε κοντά στο γκολ, όμως από κοντά αστόχησε για τους φιλοξενούμενους. Ένα λεπτό μετά, ο Ντέσερς δεν σκόραρε από κοντά και στην επαναφορά ο Ταμπόρδα σούταρε στο δοκάρι.

Ο Νιγηριανός επιθετικός γύρισε την μπάλα στο 16’, με τον Ταμπόρδα από κοντά να βλέπει το πλασέ του να κοντράρει. Επτά λεπτά μετά δόθηκε πέναλτι για χέρι σε γύρισμα του Κώτσιρα, όμως μετά από εξέταση της φάσης ακυρώθηκε η απόφαση.

Τελικά το σκορ άνοιξε ακριβώς στο ημίωρο. Ο Τετέ έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντέσερς για το 1-0!

Ο Ταμπόρδα στο 33’ είχε καλό σουτ που έφυγε λίγο άουτ. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στη Λεωφόρο.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε χαμηλότερο ρυθμό. Στο 55’ η Καλλιθέα έφτασε κοντά στο γκολ με τον Γκολφίνο να βλέπει τον Λαφόν να τον σταματά σε τετ α τετ.

Το φάουλ του Μπακασέτα στο 76’, ο Κρεσπί έδιωξε με την μπάλα να βρίσκει στην πάνω πλευρά του δοκαριού και να φεύγει έξω. Ένα λεπτό μετά, από κόρνερ του αρχηγού της Εθνικής, ο Ίνγκασον με κεφαλιά είδε τον Κρεσπί να αποκρούει, την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να φεύγει έξω.

Στο 87’ μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας ο Κώτσιρας βρήκε τον Πάντοβιτς που σκόραρε. Όμως μετά από εξέταση διαπιστώθηκε πως υπάρχει οφσάιντ στον Έλληνα μπακ και ακυρώθηκε το τέρμα. Έτσι το ματς ολοκληρώθηκε στο 1-0.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: 12’ Σιώπης, 45’+2’ Τετέ, 54’ Ντέσερς – 58’ Κριμιτζάς, 90’+4’ Ματίγιεβιτς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κοροπούλης): Λαφόν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68’ Μπόκος), Τετέ (68’ Μπακασέτας), Ταμπόρδα (58’ Τσέριν), Ζαρουρί (78’ Τζούριτσιτς), Ντέσερς (78’ Πάντοβιτς).

ATHENS KALLITHEA (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Ματίγιεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς (78’ Ζωγραφάκης), Μαυρίας (46’ Σαρδέλης), Γρίβας (46’ Ορμενάι), Γκολφίνος, Σαταριάνο (64’ Μεταξάς), Καστίγιο.

