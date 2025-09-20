Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι

Σε ένα ματς που τα είχε όλα, οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν των «μπλε» του Λονδίνου για την 5η αγωνιστική της Premier League – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Newsbomb

Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι
EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παράσταση στο «θέατρο των ονείρων» έδωσαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι. Σε ένα ντέρμπι με τα όλα του για την 5η αγωνιστική της Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 2-1 της Τσέλσι. Ο αγώνας έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή στο πρώτο ημίχρονο, ενώ και οι δύο ομάδες είχαν αποβολή.

Το ματς άρχισε με αποβολή του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων στο 5΄. Ο Σάντσες είδε την κόκκινη για μαρκάρισμα στον Μπεμό εκτός περιοχής. Φερνάντες και Κασεμίρο (14’ και 37’) σκόραραν για το 2-0.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κασεμίρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε κι αυτός. Στο 80’ ο Τσαλόμπα μείωσε σε 2-1. Οι Λονδρέζοι είχαν φάσεις για να ισοφαρίσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

PREMIER LEAGUE – 5η αγωνιστική

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ - 58΄ Γκουέγιε)

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

(8' Μιντέι, 31' Αγιάρι - 43' Ριτσάρλισον, 82' αυτ. φαν Χέκε )

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(20' Άντονι - 2' Γουίλιαμς)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(49' Μπόουεν - 37' Ματέτα, 68' Μίτσελ)

Γουλβς-Λιντς 1-3

(8' Κρέιτσι - 31' Κάλβερτ-Λιούιν, 39' Σταχ, 45' Οκαφόρ)

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1

(14' Φερνάντες, 37' Κασεμίρο - 80' Τσαλόμπα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λίβερπουλ 15 -5αγ.

Τότεναμ 10 -5αγ.

Άρσεναλ 9

Κρίσταλ Πάλας 9 -5αγ.

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8 -5αγ.

Σάντερλαντ 7

Έβερτον 7 -5αγ.

Μάντσεστερ Γ. 7 -5αγ.

Λιντς 7 -5αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 6

Νιούκαστλ 5

Φούλαμ 5

Μπράιτον 5 -5αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.

Μπρέντφορντ 4

Μπέρνλι 4 -5αγ.

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0 -5αγ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Χαστούκι» για ΠΑΟΚ, χαμόγελα για Άρη και Βόλο

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία εξετάζει την αποχώρηση της Γαλλίας από το μαχητικό FCAS

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καβάλα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧ - Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Πρώτη γκέλα για τους Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ενοχλημένο βλέμμα προς τον πρίγκιπα Άντριου που έγινε viral - Βίντεο

22:15LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Σε ψαροταβέρνα στην Χαλκίδα με τον Μάκη Παντζόπουλο - Εικόνες

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Συνελήφθη οπλισμένος άνδρας που προσποιούνταν τον αστυνομικό στο στάδιο που θα γίνει η κηδεία του

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – Asteras Aktor 2-1: Καλύτεροι και νικητές οι Θεσσαλοί

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις αεροπορικές να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε», ομολόγησε ο 50χρονος

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο;

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αλεξάντερ Στουμπ: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία απαιτούν ετοιμότητα για πόλεμο με τη Ρωσία

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και εξαφανίστηκε με πατίνι

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δεν πρόλαβε ο Πελίστρι, έμεινε εκτός ντέρμπι

20:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στο ντέρμπι χωρίς Ροντινέι, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ενοχλημένο βλέμμα προς τον πρίγκιπα Άντριου που έγινε viral - Βίντεο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε», ομολόγησε ο 50χρονος

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

22:15LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Σε ψαροταβέρνα στην Χαλκίδα με τον Μάκη Παντζόπουλο - Εικόνες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου

18:07LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες» - Το νέο μήνυμα από την παραλία

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Lockheed και Boeing είναι πολύ κοντά σε συμφωνία: 250 αεροσκάφη και F-16 στη λίστα αγορών

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ