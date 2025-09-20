Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι
Σε ένα ματς που τα είχε όλα, οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν των «μπλε» του Λονδίνου για την 5η αγωνιστική της Premier League – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Παράσταση στο «θέατρο των ονείρων» έδωσαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι. Σε ένα ντέρμπι με τα όλα του για την 5η αγωνιστική της Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 2-1 της Τσέλσι. Ο αγώνας έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή στο πρώτο ημίχρονο, ενώ και οι δύο ομάδες είχαν αποβολή.
Το ματς άρχισε με αποβολή του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων στο 5΄. Ο Σάντσες είδε την κόκκινη για μαρκάρισμα στον Μπεμό εκτός περιοχής. Φερνάντες και Κασεμίρο (14’ και 37’) σκόραραν για το 2-0.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κασεμίρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε κι αυτός. Στο 80’ ο Τσαλόμπα μείωσε σε 2-1. Οι Λονδρέζοι είχαν φάσεις για να ισοφαρίσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
PREMIER LEAGUE – 5η αγωνιστική
Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1
(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ - 58΄ Γκουέγιε)
Μπράιτον-Τότεναμ 2-2
(8' Μιντέι, 31' Αγιάρι - 43' Ριτσάρλισον, 82' αυτ. φαν Χέκε )
Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
(20' Άντονι - 2' Γουίλιαμς)
Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2
(49' Μπόουεν - 37' Ματέτα, 68' Μίτσελ)
Γουλβς-Λιντς 1-3
(8' Κρέιτσι - 31' Κάλβερτ-Λιούιν, 39' Σταχ, 45' Οκαφόρ)
Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1
(14' Φερνάντες, 37' Κασεμίρο - 80' Τσαλόμπα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Λίβερπουλ 15 -5αγ.
Τότεναμ 10 -5αγ.
Άρσεναλ 9
Κρίσταλ Πάλας 9 -5αγ.
Μπόρνμουθ 9
Τσέλσι 8 -5αγ.
Σάντερλαντ 7
Έβερτον 7 -5αγ.
Μάντσεστερ Γ. 7 -5αγ.
Λιντς 7 -5αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 6
Νιούκαστλ 5
Φούλαμ 5
Μπράιτον 5 -5αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.
Μπρέντφορντ 4
Μπέρνλι 4 -5αγ.
Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.
Άστον Βίλα 2
Γουλβς 0 -5αγ.