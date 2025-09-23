«Σαρωτικές αλλαγές» στον Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Εξελίξεις αναμένεται να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα στον Παναθηναϊκό, καθώς έρχονται «Σαρωτικές αλλαγές» σ’ όλα τα επίπεδα του ποδοσφαιρικού τμήματος, τόσο στο αγωνιστικό, όσο και το οργανωτικό.

Από εκεί και πέρα, «Ήταν πέναλτι» υποστήριξε ο Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής, ενώ «Σάρωσε ο Θρύλος» στη γιορτή των βραβείων ΠΣΑΠΠ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης