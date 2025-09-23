Europa League, ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Με μοναδικό απόντα τον Πέλκα | Η αποστολή του Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας του, ενόψει του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ισραηλινή ομάδα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές του στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, ενώ έγινε κι ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουμάνος τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή, από την οποία απουσιάζει μόνο ο τραυματίας, Δημήτρης Πέλκας.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ, η οποία αποτελείτε από 23 παίκτες: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

Το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (24/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD.

