AEK: Ο Καλοσκάμης μοιάζει σαν να είναι απλά στην αφετηρία – «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού, δείχνοντας ότι το «κιτρινόμαυρο» μέλλον του ανήκει!

Newsbomb

Δημήτρης Καλοσκάμης ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της «Ένωσης», ενώ έδωσε και την ασίστ στο πρώτο γκολ του Πιερό.

Τα όσα έκανε στο χορτάρι της «OPAP Arena» αποτέλεσαν δείγμα του σπουδαίου ταλέντου του, αλλά και της ποδοσφαιρικής ευφυΐας του. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τον αποθέωσε στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι: «Είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Έχει προοπτική όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Ο Καλοσκάμης στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά, πλέον, δείχνει να είναι καλά κι εξελίσσεται σε έναν παίκτη που υπολογίζεται για βασικό ροτέισον. Γενικότερα, μοιάζει να βρίσκεται στην... αφετηρία μιας σπουδαίας καριέρας, στην οποία μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα, αρκεί φυσικά να παραμείνει υγιής και να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά.

Οι συνθήκες, πάντως, μοιάζουν ιδανικές, καθώς όσο τυχερός είναι ο Νίκολιτς που έχει στη διάθεση του ένα τέτοιο ταλέντο, άλλο τόσο είναι κι ο Καλοσκάμης που δουλεύει με τον Σέρβο τεχνικό.

Τα συναισθήματα που έφεραν το πρώτο γκολ

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP του ΑΕΚ – Παναιτωλικός, μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ στο Viber.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα του AEK TV για την εξέλιξη του αγώνα, αλλά και το πώς ένιωσε τη στιγμή που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και άκουσε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του.

«Ανατρίχιασα, για να πω την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα και ελπίζω να επαναληφθεί πολλές φορές ακόμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο νεαρός ποδοσφαιριστής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Είμαι αθώος»

14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Καλοσκάμης μοιάζει σαν να είναι απλά στην αφετηρία – «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Για «τριπλή δολιοφθορά» εις βάρος του καταγγέλλει τον ΟΗΕ ο Τραμπ για τις κυλιόμενες, τον προτζέκτορα και τον ήχο: «Εγώ και η Μελάνια θα μπορούσαμε να τραυματιστούμε»

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «όραμα του τούνελ»: Πώς ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την αρχαιολογία για να «εξαφανίσει» τους Παλαιστίνιους

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:03ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται «Operator of the Year» στα SBC Awards 2025

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό και έκλεισε για μισή ώρα η έξοδος προς Λαμία

13:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok: Πάνω από 4,5 εκατ. οι χρήστες στην Ελλάδα

13:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Rolling Stones: Ανακοίνωσαν την επανέκδοση του θρυλικού άλμπουμ τους «Black And Blue»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η «γυναίκα με τα ροζ» - Οι 44 «cold cases» που ερευνά η Interpol στην Ευρώπη

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Ερντογάν έκανε παρέλαση προκλήσεων στον ΟΗΕ - Έπρεπε να προστατεύσει το κύρος της χώρας ο Μητσοτάκης»

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε και εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία της

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο ή να βρουν καταφύγια

13:24LIFESTYLE

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Πότε κάνει πρεμιέρα στο MEGA

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τον κιτρινόμαυρο χορηγό (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

10:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι: «Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού μου στο σχολείο που 14χρονος φωτογράφισε 9χρονο ημίγυμνο» - Τι καταγγέλλει μητέρα πρώην μαθήτριας

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό αθλητή

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό και έκλεισε για μισή ώρα η έξοδος προς Λαμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ