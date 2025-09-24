ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη διαιτησία γιατί υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας»

Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» κι έκανε το «2 στα 2» στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Νίκολιτς τόνισε ότι η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου είναι το μοντέλο ποδοσφαίρου που θέλει να παίζει η ομάδα. Επίσης, στάθηκε στην εμφάνιση του Καλοσκάμη, ενώ απέφυγε να μιλήσει για τη διαιτησία, λέγοντας ότι: «Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω θα το κάνω».

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στην αρχική του τοποθέτηση: «Καλησπέρα και στους “πιστούς” δημοσιογράφους που είναι εδώ. Άλλη μία νίκη. Έχουμε έξι βαθμούς στο Κύπελλο. Είμαστε 12 ματς αήττητοι. Παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο. Το απήλαυσε ο κόσμος. Ο ρυθμός στην επανάληψη έπεσε.

Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι παίκτες είναι υγιείς. Έπαιξαν τα λεπτά που είχαμε σχεδιάσει. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν σε μία εργάσιμη ημέρα. Χαρά μας να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο. Ήταν μία νίκη κι αυτό μετρά».

Για το αν ήταν το καλύτερο πρώτο μέρος της ΑΕΚ μέχρι σήμερα: «Ήταν εξαιρετική η εμφάνιση. Με δυναμικό ποδόσφαιρο. Όμορφο ποδόσφαιρο. Με πίεση ψηλά και συνδυασμούς. Έτσι είναι το μοντέλο που θέλουμε να παίζουμε».

Για τη διαιτησία με την ΑΕΛ αλλά και στο αποψινό παιχνίδι: «Δεν έχει μιλήσει το κλαμπ, δεν θα ήθελα να σχολιάσω γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος τιμωρίας. Προτιμώ να είμαι με τους παίκτες μου. Θα υπάρξει κάποιο σχόλιο όταν έχω πλήρη εικόνα. Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω θα το κάνω. Όλοι κάνουν λάθη και οι διαιτητές μπορεί να κάνουν. Είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με αυτές τις συνθήκες. Δεν θα βάλεις τα κλάματα, δεν έχουμε τέτοιο στυλ να παραπονούμαστε. Επικεντρωνόμαστε στο δικό μας παιχνίδι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε».

Για τον Καλοσκάμη: «Να πούμε και ένα ευχάριστο: ο Καλοσκάμης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ. Είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Έχει προοπτική. Όχι για 2-3 χρόνια, αλλά για πολλά περισσότερα. Έχει προοπτική όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Του εύχομαι τα καλύτερα».

Για το αν μπήκε σε σκέψεις να βάλει κάποιους από σήμερα ενόψει Βόλου: «Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τον προπονητή και γενικά για την ομάδα, να έχουμε αυτά τα ευχάριστα διλήμματα. Το κακό θα ήταν να έχουμε αρνητικά διλλήματα. Είναι σημαντικό να έχουμε υγιή ανταγωνισμό. Και στη Λάρισα είπα θετικά πράγματα. Σήμερα ήθελα κάτι παραπάνω από κάποιους που μπήκαν αλλαγή. Κάποιοι ενδεχομένως να ξεκινήσουν στο επόμενο παιχνίδι».

Για τον Ζοάο Μάριο κι αν περιμένει επιστροφές ενόψει Βόλου: «Για τον Ζοάο πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευφυή παίκτη. Είδαμε ότι είναι ευφυής παίκτης. Παίζει για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του. Είναι σε υψηλό επίπεδο η φυσική του κατάσταση του Ζοάο Μάριο. Έχει παίξει 10 ματς με τη Μπεσίκτας. Είναι ένας απ’ αυτούς μαζί με τον Πιερό και τον Καλοσκάμη που με βάζουν στο θετικό δίλημμα. Οσο για τον Γκάτσι τον περιμένω από τον πάγκο να έρθει στα επόμενα 2-3 παιχνίδια. Οι Περέιρα και Ζίνι θα αργήσουν λίγο».

