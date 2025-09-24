ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη διαιτησία γιατί υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας»

Ο Μάρκο Νίκολιτς ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ - Παναιτωλικός, για τη διαιτησία στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε με άκρως κολακευτικά λόγια για τον Δημήτρη Καλοσκάμη.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» κι έκανε το «2 στα 2» στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Νίκολιτς τόνισε ότι η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου είναι το μοντέλο ποδοσφαίρου που θέλει να παίζει η ομάδα. Επίσης, στάθηκε στην εμφάνιση του Καλοσκάμη, ενώ απέφυγε να μιλήσει για τη διαιτησία, λέγοντας ότι: «Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω θα το κάνω».

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στην αρχική του τοποθέτηση: «Καλησπέρα και στους “πιστούς” δημοσιογράφους που είναι εδώ. Άλλη μία νίκη. Έχουμε έξι βαθμούς στο Κύπελλο. Είμαστε 12 ματς αήττητοι. Παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο. Το απήλαυσε ο κόσμος. Ο ρυθμός στην επανάληψη έπεσε.

Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι παίκτες είναι υγιείς. Έπαιξαν τα λεπτά που είχαμε σχεδιάσει. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν σε μία εργάσιμη ημέρα. Χαρά μας να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο. Ήταν μία νίκη κι αυτό μετρά».

Για το αν ήταν το καλύτερο πρώτο μέρος της ΑΕΚ μέχρι σήμερα: «Ήταν εξαιρετική η εμφάνιση. Με δυναμικό ποδόσφαιρο. Όμορφο ποδόσφαιρο. Με πίεση ψηλά και συνδυασμούς. Έτσι είναι το μοντέλο που θέλουμε να παίζουμε».

Για τη διαιτησία με την ΑΕΛ αλλά και στο αποψινό παιχνίδι: «Δεν έχει μιλήσει το κλαμπ, δεν θα ήθελα να σχολιάσω γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος τιμωρίας. Προτιμώ να είμαι με τους παίκτες μου. Θα υπάρξει κάποιο σχόλιο όταν έχω πλήρη εικόνα. Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω θα το κάνω. Όλοι κάνουν λάθη και οι διαιτητές μπορεί να κάνουν. Είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με αυτές τις συνθήκες. Δεν θα βάλεις τα κλάματα, δεν έχουμε τέτοιο στυλ να παραπονούμαστε. Επικεντρωνόμαστε στο δικό μας παιχνίδι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε».

Για τον Καλοσκάμη: «Να πούμε και ένα ευχάριστο: ο Καλοσκάμης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ. Είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Έχει προοπτική. Όχι για 2-3 χρόνια, αλλά για πολλά περισσότερα. Έχει προοπτική όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Του εύχομαι τα καλύτερα».

Για το αν μπήκε σε σκέψεις να βάλει κάποιους από σήμερα ενόψει Βόλου: «Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τον προπονητή και γενικά για την ομάδα, να έχουμε αυτά τα ευχάριστα διλήμματα. Το κακό θα ήταν να έχουμε αρνητικά διλλήματα. Είναι σημαντικό να έχουμε υγιή ανταγωνισμό. Και στη Λάρισα είπα θετικά πράγματα. Σήμερα ήθελα κάτι παραπάνω από κάποιους που μπήκαν αλλαγή. Κάποιοι ενδεχομένως να ξεκινήσουν στο επόμενο παιχνίδι».

Για τον Ζοάο Μάριο κι αν περιμένει επιστροφές ενόψει Βόλου: «Για τον Ζοάο πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευφυή παίκτη. Είδαμε ότι είναι ευφυής παίκτης. Παίζει για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του. Είναι σε υψηλό επίπεδο η φυσική του κατάσταση του Ζοάο Μάριο. Έχει παίξει 10 ματς με τη Μπεσίκτας. Είναι ένας απ’ αυτούς μαζί με τον Πιερό και τον Καλοσκάμη που με βάζουν στο θετικό δίλημμα. Οσο για τον Γκάτσι τον περιμένω από τον πάγκο να έρθει στα επόμενα 2-3 παιχνίδια. Οι Περέιρα και Ζίνι θα αργήσουν λίγο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27ΚΟΣΜΟΣ

Τα φίλτρα του καφέ σώζουν σπάνιο σπουργίτι από την εξαφάνιση

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομογενείς: «Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά, είμαστε υπερήφανοι»

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: O Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα διαμάντια αποκαλύπτουν τη… μυστική χημεία της Γης

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: «Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη διαιτησία γιατί υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας» - Όσα είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το πορτραίτο του Μπάιντεν αντικαταστάθηκε από ένα… αυτόματο στυλό – Δείτε βίντεο

22:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σιμόπουλος για Σαμαρά: Θα με χαροποιούσε οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης

22:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: 10 και 1 χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις λίγο πριν την αίτηση

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Οικογενειακή τραγωδία στην Εγνατία – Νεκρή η μητέρα, τραυματίας ο γιος

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Εθελοντές... με σφυριά έσωσαν υποβρύχια δάση από τους αμέτρητους αχινούς

22:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για πλημμυρικά επεισόδια - Έρχονται έντονες καταιγίδες

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Προσωρινά ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός για τον θάνατο του ναυτικού

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ για την αλλαγή του λογότυπου στη φανέλα

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο της Ισπανίας θα αποπλεύσει για να είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια τον στολίσκο της Γάζας

22:07ΕΛΛΑΔΑ

«Μαφία της Κρήτης»: Στον ανακριτή την Παρασκευή ο επίσκοπος – Δεσμεύτηκε περιουσία 1,5 εκατ. ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο σε Λαβρόφ: «Σταματήστε το μακελειό στην Ουκρανία»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε γυμνάσιο στο Στρασβούργο

21:50LIFESTYLE

Άγιος έρωτας: Χαμός στο X με την επιστροφή της σειράς – Καραμίχος και Γκοτσόπουλος αποθεώνονται

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Έχασε τα… άχαστα και ξεκίνησε με «στραβοπάτημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

20:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

19:14LIFESTYLE

Όλγα Κεφαλογιάννη για τον χωρισμό της από τον Μίνω Μάτσα: «Ένιωσα προδοσία»

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το πορτραίτο του Μπάιντεν αντικαταστάθηκε από ένα… αυτόματο στυλό – Δείτε βίντεο

22:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για πλημμυρικά επεισόδια - Έρχονται έντονες καταιγίδες

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

13:03LIFESTYLE

Ξέσπασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είχα ποτέ κόρη; Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία»

22:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: 10 και 1 χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις λίγο πριν την αίτηση

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

09:12LIFESTYLE

Δήμητρα Βαμβακούση: Ποια είναι η σύζυγος του Ντάνου - Η δραματική ιστορία της ζωής της

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος - Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Προσωρινά ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός για τον θάνατο του ναυτικού

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στην Αττική

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Οικογενειακή τραγωδία στην Εγνατία – Νεκρή η μητέρα, τραυματίας ο γιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ