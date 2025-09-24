ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Το πανέμορφο πρώτο γκολ του Καλοσκάμη με την «Ένωση» - Δείτε βίντεο

Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ πέτυχε ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα πολύ όμορφο πλασέ.

Δημήτρης Καλοσκάμης ΑΕΚ
Ο 20χρονος επιθετικός μέσος στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Πλέον, όμως, είναι καλά κι ήδη άρχισε να δείχνει δείγματα του σπουδαίου ταλέντου του. Ο Καλοσκάμης ξεκίνησε βασικός στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» και πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τα «κιτρινόμαυρα».

Μάλιστα, το έπραξε ένα πολύ όμορφο πλασέ, με το οποίο έδειξε όχι μόνο δείγματα του ποδοσφαιρικού ταλέντου του, αλλά και δείγματα ποδοσφαιρικής ευφυΐας.

Απολαύστε το γκολ του Καλοσκάμη, ο οποίος με τον πανηγυρισμό του έδειξε πόσο πολύ το ήθελε:

