H FIFA αλλάζει όσα ξέραμε για τα πέναλτι στο ποδόσφαιρο

Αλλαγή στον κανονισμό για τις εκτελέσεις των πέναλτι προωθεί η FIFA.

EPA/PETER POWELL
H FIFA ετοιμάζεται να αλλάξει έναν πολύ σημαντικό κανόνα στις εκτελέσεις πέναλτι στη διάρκεια των αγώνων, αφαιρώντας από την ομάδα που εκτελεί την «εσχάτη των ποινών» το δικαίωμα του «ριμπάουντ» και συνέχισης της φάσης σε περίπτωση απόκρουσης από τον γκολκίπερ.

Όπως εξήγησε ο Ισπανός πρώην διαιτητής Εδουάρδο Ιτουράλδε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, ο επικεφαλής των διαιτητών της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, είναι μεγάλος θιασώτης της αλλαγής και θέλει οπωσδήποτε να την εφαρμόσει.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης αλλαγής τάσσεται και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία για τη ριζική αυτή μεταρρύθμιση.

Οι νέοι κανονισμοί θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ από τη σεζόν 2026/27. Αυτό σημαίνει πως το Μουντιάλ 2026 σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου) θα είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση με δυνατότητα για ριμπάουντ στα πέναλτι.

Η αλλαγή, βέβαια, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την International Football Association Board (IFAB), το μοναδικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να τροποποιεί ή να καταργεί κανονισμούς.

Ο Πιερλουίτζι Κολίνα είχε μιλήσει ήδη πριν από μερικούς μήνες για την «επανάσταση» στα πέναλτι. Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica είχε πει: «Θα είναι ευλογία για τους τερματοφύλακες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δυσκολεύονται πολύ να αποκρούσουν πέναλτι». Επίσης, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τους πολλούς παίκτες που περιμένουν στο όριο της περιοχής.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως τα πέναλτι στην κανονική διάρκεια των αγώνων θα θυμίζουν αυτά στη διαδικασία που ακολουθείται στα νοκ άουτ ματς μετά από παράταση.

Ο εκτελεστής του πέναλτι θα έχει μόνο μια ευκαιρία να σκοράρει, καθώς αν ο τερματοφύλακας αποκρούσει η φάση δεν θα συνεχίζεται, αλλά το παιχνίδι θα σταματάει και θα συνεχίζεται με άουτ για την ομάδα που απέκρουσε το πέναλτι.

