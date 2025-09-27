Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτο «στραβοπάτημα» στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ

Όλα τα σερί κάποτε τελειώνουν, έτσι έγινε και με το νικηφόρο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη. Για την 5η αγωνιστική οι «κίτρινοι» γκέλαραν στην έδρα τους, απέναντι στον μαχητικό Πανσερραϊκό. Το τελικό 1-1 ήρθε για να δώσει ώθηση στους Σερραίους, καθώς έως τώρα είχαν μόλις 1 βαθμό.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο ματς με τον Μόντσου, όμως ο Ιβαν ισοφάρισε στις αρχές του δευτέρου μέρους. Παρά την πίεση ο Πανσερραϊκός κράτησε και έφυγε με «χρυσό» βαθμό από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Άρης με το αποτέλεσμα αυτό πήγε στους 10 βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός έχει 2.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήρθε στο 15’. Ο Άλβαρο για τον Άρη έκανε κάνει σα σέντρα σουτ, η μπάλα κινήθηκε παράλληλα με την εστία και έφυγε άουτ.

Οι Σερραίοι απείλησαν δύο λεπτά μετά. Ο Ντε Μάρκο έκανε σουτ εντός περιοχής, με την μπάλα να φεύγει έξω.

Οι γηπεδούχοι με τον Ράτσιτς είχαν καλό σουτ στο 20’, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά μετά ο ίδιος παίκτης έκανε διαγώνιο σουτ, ελάχιστα άουτ.

O Μόντσου στο 24’ σούταρε άστοχα από ωραία προσπάθεια του Μορουτσάν. Πέντε λεπτά μετά ο Άλβαρο πήρε κεφαλιά απ’ τη μικρή περιοχή, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Ο Γαλανόπουλος στο 38’ μπήκε στην περιοχή, με την προσπάθειά του να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Τελικά στο 44’ υπεροχή του Άρη καρποφόρησε. Έγινε σέντρα από δεξιά και ο Μόντσου αμαρκάριστος με κεφαλιά έκανε το 1-0!

Το πρώτο μέρος τελείωσε με γκολ, έτσι άρχισε και το δεύτερο. Αυτή τη φορά για τον Πανσερραϊκό. Στο 50’ ο Ιβαν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Διούδη για το 1-1!

Ο Άρης απείλησε στο 58’, όταν ο Τεχέρο έκανε το σουτ εκτός περιοχής, με τον Τιναλίνι να κάνει ωραία απόκρουση διώχνοντας σε κόρνερ.

Ο Μισεουί στο 70’ έκανε καλό σουτ, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Δύο λεπτά μετά ο ίδιος παίκτης από πάσα του Γιαννιώτα έχασε μεγάλη ευκαιρία απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά σούταρε αδύναμα.

Ο Τεχέρο στο 89’ είχε καλό σουτ έξω απ’ την περιοχή, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Στο 90+6’ ο Άρης άγγιξε το γκολ, αλλά η κεφαλιά του Μορόν απ’ το ύψος της μικρής περιοχής έφυγε άουτ. Έτσι το ματς ολοκληρώθηκε στο 1-1.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μορόν, Γιαννιώτας - Ντε Μάρκο, Νάνελι, Ρουμιάντσεβ, Λύρατζης.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Γαλανόπουλος (84' Παναγίδης), Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν (64' Μισεουί), Ντούντου (64' Γιαννιώτας), Μορόν.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκεσασβίλι (75' Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης (82' Δοϊρανλής), Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (63' Μάρας), Νάνελι (62' Φάλε), Γκριν, Μπανζάκι (82' Καλίνιν), Ιβάν.