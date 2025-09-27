Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»

Το… πρώτο πιάτο της 5ης αγωνιστικής στη Super League, προσέφερε δύο εξαιρετικούς αγώνες. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο επικράτησε 3-2 του εξαιρετικού Λεβαδειακού. Γλιτώνοντας στα τελευταία λεπτά το «στραβοπάτημα».

Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει ο Άρης υποδεχόμενος τον Πανσερραϊκό. Το 1-1 ήταν η πρώτη γκέλα την εποχή Μανόλο Χιμένεθ για τους Θεσσαλονικείς, με τους Σερραίους να παίρνουν πρώτο βαθμό εκτός έδρας.

Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος με 13 βαθμούς και περιμένει τα αποτελέσματα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που είναι οι μόνες ομάδες που μπορούν να τον «πιάσουν».

Super League – 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Βόλος Cosmote Sport 1

19:00 ΟΦΗ – Κηφισιά Cosmote Sport 2

20:30 Asteras Aktor – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 (5αγ.)

2. Α.Ε.Κ. 10

3. Π.Α.Ο.Κ. 10

4. ΑΡΗΣ 10 (5αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 (5αγ.)

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4

10. Α.Ε.Λ. 3

11. Ο.Φ.Η. 3 (3αγ.)

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 (3αγ.)

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 (5αγ.)

14. ASTERAS AKTOR 1