Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»
Η δύσκολη νίκη της ομάδας του Πειραιά την ανέβασε στους 13 βαθμούς στο +3 από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που αγωνίζονται Κυριακή (28/9) – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Το… πρώτο πιάτο της 5ης αγωνιστικής στη Super League, προσέφερε δύο εξαιρετικούς αγώνες. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο επικράτησε 3-2 του εξαιρετικού Λεβαδειακού. Γλιτώνοντας στα τελευταία λεπτά το «στραβοπάτημα».
Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει ο Άρης υποδεχόμενος τον Πανσερραϊκό. Το 1-1 ήταν η πρώτη γκέλα την εποχή Μανόλο Χιμένεθ για τους Θεσσαλονικείς, με τους Σερραίους να παίρνουν πρώτο βαθμό εκτός έδρας.
Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος με 13 βαθμούς και περιμένει τα αποτελέσματα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που είναι οι μόνες ομάδες που μπορούν να τον «πιάσουν».
Super League – 5η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
17:00 ΑΕΚ – Βόλος Cosmote Sport 1
19:00 ΟΦΗ – Κηφισιά Cosmote Sport 2
20:30 Asteras Aktor – ΠΑΟΚ Novasports Prime
21:00 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novasports Prime
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 (5αγ.)
2. Α.Ε.Κ. 10
3. Π.Α.Ο.Κ. 10
4. ΑΡΗΣ 10 (5αγ.)
5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 (5αγ.)
6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6
7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4
8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4
9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4
10. Α.Ε.Λ. 3
11. Ο.Φ.Η. 3 (3αγ.)
12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 (3αγ.)
13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 (5αγ.)
14. ASTERAS AKTOR 1