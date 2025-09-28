Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3: «Γλίστρησε» κι έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του ο «Δικέφαλος»

Δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος έχασε μέσα από τα χέρια του το «τρίποντο» στην Τρίπολη.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκε 3-1 στο 34ο λεπτό, αλλά οι μαχητικοί Αρκάδες επέστρεψαν και κατάφεραν να πάρουν βαθμό.