Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3: «Γλίστρησε» κι έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του ο «Δικέφαλος»
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 3-1 στη βροχερή Τρίπολη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη για δεύτερο σερί ματς, καθώς ο μαχητικός Αστέρας AKTOR επέστρεψε κι ισοφάρισε σε 3-3!
Δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος έχασε μέσα από τα χέρια του το «τρίποντο» στην Τρίπολη.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκε 3-1 στο 34ο λεπτό, αλλά οι μαχητικοί Αρκάδες επέστρεψαν και κατάφεραν να πάρουν βαθμό.
