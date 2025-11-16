Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Μεγάλη γκέλα της Δανίας, δε νίκησε εντός έδρας τη Λευκορωσία

Οι Σκανδιναβοί έμειναν στο 2-2 στον όμιλο της Εθνικής και έχασαν την ευκαιρία να πάρουν ξεκάθαρο προβάδισμα για απ’ ευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ.

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Μεγάλη γκέλα της Δανίας, δε νίκησε εντός έδρας τη Λευκορωσία
Η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σκωτία στον 3ο όμιλο των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης. «Δώρο» που οι Δανοί δεν ξετύλιξαν! Οι Σκανδιναβοί σε μια μεγάλη έκπληξη, έμειναν στο 2-2 στην Κοπεγχάγη με τους Λευκορώσους. Έτσι σε περίπτωση ήττας τους στη Σκωτία, χάνουν το απ’ ευθείας εισιτήριο για την τελική φάση.

Οι Δανοι προηγήθηκαν στο 11' με τον Ντάμσγκααρντ. Οι Λευκορώσοι «γύρισαν» το σκορ μέσα σε τρία λεπτά με τα τέρματα των Γκρόμικο (62') και Ντεμτσένκο (65'), για να «σώσει» στο 79' ο Ίσακσεν το βαθμό.

Στον 2ο όμιλο, η Ελβετία συνέτριψε την Σουηδία 4-1 και πλησιάζει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το Κόσοβο έχει σφραγίσει για την ώρα τη δεύτερη θέση μετά το διπλό του στη Σλοβενία (2-0) και έχει εξασφαλισμένη θέση στα play off.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

14 Νοεμβρίου 2025

Λουξεμβούργο - Γερμανία 0-2

(49', 69' Βολτεμάντε)

Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία 1-0

(90'+1' Μπόμπτσεκ)

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία - Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

Σλοβενία - Κόσοβο 0-2

(6' Ασλάνι, 64' αυτ. Κάρνιτσνικ)

Ελβετία - Σουηδία 4-1

(12' Εμπολό, 60' πέν. Τζάκα, 75' Εντογιέ, 90'+4' Μανζαμπί - 33' Νίγκρεν)

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο - Ελβετία

21:45 Σουηδία - Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

Ελλάδα - Σκωτία 3-2

(7' Μπακασέτας, 56' Καρέτσας, 63' Τζόλης - 65' Ντόουκ, 70' Κρίστι)

Δανία - Λευκορωσία 2-2

(11' Ντάμσγκααρντ, 79' Ίσακσεν - 62' Γκρόμικο, 65' Ντεμτσένκο)

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα

21:45 Σκωτία - Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

13 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2

(20' Γκούντμουντσον, 39' Ίνγκασον)

Γαλλία - Ουκρανία 4-0

(55'πέν,83' Μπαπέ, 76' Ολίσε, 84' Εκιτικέ)

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία

19:00 Ουκρανία - Ισλανδία

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

Γεωργία - Ισπανία 0-4

(11' πέν., 63' Ογιαρθάμπαλ, 22' Θουπιμέντι, 34' Τόρες)

Τουρκία - Βουλγαρία 2-0

(18' πέν. Τσαλχάνογλου, 84' αυτ. Τσέρνεφ)

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία - Γεωργία

21:45 Ισπανία - Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

13 Νοεμβρίου 2025

Αρμενία - Ουγγαρία 0-1

(33' Βάργκα)

Ιρλανδία - Πορτογαλία 2-0

(17',45' Πάροτ)

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία - Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία - Αρμενία

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

14 Νοεμβρίου 2025

Φινλανδία - Μάλτα 0-1

(82' Γκρετς)

Πολωνία - Ολλανδία 1-1

(43' Καμίνσκι - 47' Ντεπάι)

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα - Πολωνία

21:45 Ολλανδία - Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

Κύπρος - Αυστρία 0-2

(18' πέν., 56' Αρναούτοβιτς)

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία 3-1

(49' Τζέκο, 80' Μπαϊρακτάρεβιτς, 90'+4' Ταμπάκοβιτς - 17' Μπιρλιγκέα)

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Νορβηγία - Εσθονία 4-1

(50',52' Σόρλοτ, 56',62' Χάαλαντ - 65' Σαάρμα)

Μολδαβία - Ιταλία 0-2

(88' Μαντσίνι, 90'+3 Εσπόζιτο)

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ - Μολδαβία

21:45 Ιταλία - Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

15 Νοεμβρίου 2025

Καζακστάν - Βέλγιο 1-1

(9' Σατπάεφ - 48' Βανάκεν)

Λιχτενστάιν - Ουαλία 0-1

(62' Τζέιμς)

Ρεπό: Σκόπια

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία - Σκόπια

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Ανδόρα - Αλβανία 0-1

(67' Ασλάνι)

Αγγλία - Σερβία 2-0

(28' Σάκα, 90' Εζε)

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία - Αγγλία

19:00 Σερβία - Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

14 Νοεμβρίου 2025

Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο 1-2

(20' Τζέσοπ - 33' Άντζιτς, 42' πέν. Κρστόβιτς)

Κροατία - Νησιά Φαρόε 3-1

(23' Γκβάρντιολ, 57' Μούσα, 70' Βλάσιτς - 16' Τούρι)

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο - Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

