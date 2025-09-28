ΑΕΚ – Βόλος 1-0: Ο Πιερό «υπέγραψε» τη νίκη πριν την πρεμιέρα στο Conference League

Ο Φραντζί Πιερό πέτυχε το τέταρτο γκολ του στα τελευταία πέντε ματς κι η μέτρια ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο, λίγες ημέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία πηγαίνει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της.

Η ΑΕΚ δεν εντυπωσίασε, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη και να επιστρέψει στα «τρίποντα» στη Super League, λίγες ημέρες πριν το ματς με την Τσέλιε στο Conference League.

Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος μετά το Αιγάλεω, τον Αστέρα AKTOR και τον Παναιτωλικό, βρήκε δίχτυα και κόντρα στον Βόλο.

Ο Αϊτινός επιθετικός το έπραξε με κεφαλιά – ψαράκι στο 54ο λεπτό, έπειτα από αριστουργηματική αντεπίθεση και σέντρα του Ελίασον.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Βόλος

Ο Νίκολιτς αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του με επιθετική διάθεση, έχοντας δίδυμο στην κορυφή Γιόβιτς και Πιερό.

Επιθετική ενδεκάδα, βέβαια, δεν σημαίνει κυριαρχία και πολλές φάσεις, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» είχαν δύο καλές στιγμές, με τον Πενράις στο 10’ και τον Γιόβιτς στο 18ο λεπτό.

Από την άλλη, ο Βόλος μετά το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε χώρους, όχι όμως κι ευκαιρίες, καθώς η «κιτρινόμαυρη» άμυνα αντέδρασε σωστά. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν σωστά τους χώρους και κράτησαν με σχετική ευκολία το «μηδέν» στην άμυνα.

Ήταν ένα γενικά κακό πρώτο μέρος για την ΑΕΚ, η οποία έδειξε να της λείπει ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα χαφ και στην επίθεση. Ο Νίκολιτς, πάντως, δεν έκανε κάποια αλλαγή στην ανάπαυλα.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε την ίδια εικόνα, με την ΑΕΚ να πιέζει για ένα γκολ, το οποίο βρήκε τελικά με τον Πιερό, ο οποίος πέτυχε το τέταρτο τέρμα του στα τελευταία πέντε ματς σε όλες τις διοργανώσεις!

Ο Αϊτινός επιθετικός με κεφαλιά – ψαράκι στο 54’ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, η οποία εκδήλωσε εξαιρετικά την αντεπίθεση που ξεκίνησε από κόρνερ του Βόλου.

Στο 66ο λεπτό ο Ζοάο Μάριο πήρε τη θέση του Γιόβιτς, με τον Νίκολιτς να αλλάζει το σύστημα της ομάδας του σε 4-2-3-1, με τον Πορτογάλο να παίζει πίσω από τον Πιερό.

Αυτό έκανε πιο… όμορφο το παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία άρχισε να απειλεί περισσότερο, ενώ παράλληλα δεν δέχθηκε την παραμικρή απειλή από την ομάδα της Μαγνησίας.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν αρκετές ευκαιρίες, ενώ είχαν και δοκάρι με τον Πιερό στο 89ο λεπτό. Δεν βρήκε δεύτερο τέρμα, αλλά κράτησε με ευκολία το προβάδισμα της κι επέστρεψε στις νίκες στη Super League.

