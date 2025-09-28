ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο και για πρώτη φορά θα αγωνιστεί με την εμφάνιση που έχει κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα της – Με Γιόβιτς, Πιερό η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή στη φανέλα της, η οποία αποτελούσε και επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου της.
Ο βασικός χορηγός «Πάμε Στοίχημα» πήρε τα χρώματα της ομάδας και στον αγώνα με τον Βόλο θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει αυτή η αλλαγή.
Όσον αφορά στην ενδεκάδα, ο Νίκολιτς επέλεξε ένα «καθαρό» 4-4-2, με τους Γιόβιτς και Πιερό να παίζουν στην κορυφή της επίθεσης.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς.
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς.
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
Τέταρτος: Γιουματζίδης
VAR: Βεργέτης, AVAR: Ευαγγέλου