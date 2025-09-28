Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλά και όλη τη δράση

Τα ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League είναι αυτά που ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Βόλο με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ στις 19:00 ακολουθεί το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Κηφισιά από το Cosmote Sport 2HD.

Στις 20:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αστέρα AKTOR απέναντι στον ΠΑΟΚ με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 21:00 με το ματς του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό και μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/09):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ - Μπράντον Νακασίμα ATP 500 2025 13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Ουντινέζε Serie A 2025-26 14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο 14:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου Greek Super League 2 2025-2026 14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2025 Πεκίνο (Κυρίως Ταμπλό) 14:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη - Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2 2025/26 15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26 15:30 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26 16:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Φούλαμ Premier League 2025/26 16:00 ΕΡΤ2 ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός Super Cup γυναικών 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Φιορεντίνα Serie A 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame Show ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα - Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26 16:30 Novasports 2HD Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26 17:15 Novasports Prime Έλτσε – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26 18:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Άρσεναλ Premier League 2025/26 18:30 Novasports 3HD Κολωνία – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26 18:30 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Show ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00 Novasports 6HD Ryder Cup 3η μέρα 19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Cyprus League by Stoiximan 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Supercoppa 2025 Τελικός 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Μπολόνια Serie A 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Κηφισιά Stoiximan Super League 2025-26 19:05 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD ACB Supercopa Endesa 2025 Τελικός 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπράγκα – Νασιονάλ Liga Portugal Betclic 2025-26 20:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26 20:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο Bundesliga 2025/26 21:00 Action 24 Ρασίνγκ Κλουμπ – Ιντεπεντιέντε Liga Profesional Clausura 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Νάπολι Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ιντιάνα Φίβερ - Λας Βέγκας Έισις 2025 WNBA Playoffs 22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Φαμαλικάο - Ρίο Άβε Liga Portugal Betclic 2025-26 23:10 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 00:00 Action 24 Ρίβερ Πλέιτ - Ντεπορτίβο Ριέστρα Liga Profesional Clausura 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

