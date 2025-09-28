Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλά και όλη τη δράση
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/09).
Τα ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League είναι αυτά που ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Βόλο με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ στις 19:00 ακολουθεί το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Κηφισιά από το Cosmote Sport 2HD.
Στις 20:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αστέρα AKTOR απέναντι στον ΠΑΟΚ με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 21:00 με το ματς του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό και μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Κάρλος Αλκαράθ - Μπράντον Νακασίμα
ATP 500 2025
13:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Σασουόλο – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
14:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Πεκίνο
14:00
Action 24
Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου
Greek Super League 2 2025-2026
14:00
COSMOTE SPORT 7 HD
ATP 500 2025
Πεκίνο (Κυρίως Ταμπλό)
14:30
Novasports 3HD
Νυρεμβέργη - Χέρτα Βερολίνου
Bundesliga 2 2025/26
15:00
Novasports 1HD
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga EA Sports 2025/26
15:30
Novasports Start
Γκρόνινγκεν – Φέγενορντ
Eredivisie 2025/26
16:00
Novasports Premier League
Άστον Βίλα – Φούλαμ
Premier League 2025/26
16:00
ΕΡΤ2
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Super Cup γυναικών
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Πίζα – Φιορεντίνα
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame Show
ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ρόμα - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2025-26
16:30
Novasports 2HD
Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Λίβινγκστον – Ρέιντζερς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ
Stoiximan Super League 2025-26
17:15
Novasports Prime
Έλτσε – Θέλτα
La Liga EA Sports 2025/26
18:30
Novasports Premier League
Νιούκαστλ – Άρσεναλ
Premier League 2025/26
18:30
Novasports 3HD
Κολωνία – Στουτγκάρδη
Bundesliga 2025/26
18:30
COSMOTE SPORT 2 HD
PreGame Show
ΟΦΗ - Κηφισιά
19:00
Novasports 6HD
Ryder Cup
3η μέρα
19:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Ανόρθωση – Ομόνοια
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Lega Basket Supercoppa 2025
Τελικός
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Λέτσε – Μπολόνια
Serie A 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
ΟΦΗ – Κηφισιά
Stoiximan Super League 2025-26
19:05
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
19:30
Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
ACB Supercopa Endesa 2025
Τελικός
20:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Μπράγκα – Νασιονάλ
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:30
Novasports Prime
Αστέρας Aktor – ΠΑΟΚ
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
Novasports 2HD
Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο
Bundesliga 2025/26
21:00
Action 24
Ρασίνγκ Κλουμπ – Ιντεπεντιέντε
Liga Profesional Clausura
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Stoiximan Super League 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Μίλαν – Νάπολι
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Μπέτις – Οσασούνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Ιντιάνα Φίβερ - Λας Βέγκας Έισις
2025 WNBA Playoffs
22:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Φαμαλικάο - Ρίο Άβε
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:10
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
00:00
Action 24
Ρίβερ Πλέιτ - Ντεπορτίβο Ριέστρα
Liga Profesional Clausura
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ