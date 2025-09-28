Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλά και όλη τη δράση

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/09).

ΑΕΚ - Βόλος
Όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Τα ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League είναι αυτά που ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Βόλο με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ στις 19:00 ακολουθεί το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Κηφισιά από το Cosmote Sport 2HD.

Στις 20:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αστέρα AKTOR απέναντι στον ΠΑΟΚ με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 21:00 με το ματς του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό και μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/09):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Κάρλος Αλκαράθ - Μπράντον Νακασίμα

ATP 500 2025

13:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Σασουόλο – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

14:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο

14:00

Action 24

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου

Greek Super League 2 2025-2026

14:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ATP 500 2025

Πεκίνο (Κυρίως Ταμπλό)

14:30

Novasports 3HD

Νυρεμβέργη - Χέρτα Βερολίνου

Bundesliga 2 2025/26

15:00

Novasports 1HD

Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

La Liga EA Sports 2025/26

15:30

Novasports Start

Γκρόνινγκεν – Φέγενορντ

Eredivisie 2025/26

16:00

Novasports Premier League

Άστον Βίλα – Φούλαμ

Premier League 2025/26

16:00

ΕΡΤ2

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

Super Cup γυναικών

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πίζα – Φιορεντίνα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρόμα - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

16:30

Novasports 2HD

Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Λίβινγκστον – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

17:15

Novasports Prime

Έλτσε – Θέλτα

La Liga EA Sports 2025/26

18:30

Novasports Premier League

Νιούκαστλ – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

18:30

Novasports 3HD

Κολωνία – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

18:30

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame Show

ΟΦΗ - Κηφισιά

19:00

Novasports 6HD

Ryder Cup

3η μέρα

19:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Ανόρθωση – Ομόνοια

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Lega Basket Supercoppa 2025

Τελικός

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Λέτσε – Μπολόνια

Serie A 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

ΟΦΗ – Κηφισιά

Stoiximan Super League 2025-26

19:05

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

19:30

Novasports 1HD

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

ACB Supercopa Endesa 2025

Τελικός

20:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μπράγκα – Νασιονάλ

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:30

Novasports Prime

Αστέρας Aktor – ΠΑΟΚ

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

Novasports 2HD

Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο

Bundesliga 2025/26

21:00

Action 24

Ρασίνγκ Κλουμπ – Ιντεπεντιέντε

Liga Profesional Clausura

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Μίλαν – Νάπολι

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Μπέτις – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ιντιάνα Φίβερ - Λας Βέγκας Έισις

2025 WNBA Playoffs

22:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Φαμαλικάο - Ρίο Άβε

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:10

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

00:00

Action 24

Ρίβερ Πλέιτ - Ντεπορτίβο Ριέστρα

Liga Profesional Clausura

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

