Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Τέσσερα ματς περιλαμβάνει η δεύτερη μέρα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με δύσκολες εξόδους για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Λεβαδειακού, τον έστειλε στους 13 βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» μόνοι πρώτοι περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Κυρίως αυτά των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, καθώς οι «δικέφαλοι» αν νικήσουν «πιάνουν» τους Πειραιώτες στην πρώτη θέση.

Το… κυρίως πιάτο της αγωνιστικής, είναι σήμερα. Με τρεις απ’ τους «μεγάλους» να έχουν σημαντικές αναμετρήσεις. Κυρίως ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, που δοκιμάζονται στην επαρχία.

Ο «δικέφαλος» της Θεσσαλονίκης χωρίς τον Πέλκα, αγωνίζεται στην Τρίπολη απέναντι στον Asteras Aktor. Θέλοντας επιστροφή στις νίκες μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες για πρωτάθλημα και Europa League. Από την άλλη οι Αρκάδες είναι ουραγοί αυτή τη στιγμή και σαφώς έχουν ανάγκη βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο φιλοξενείται απ’ τον Παναιτωλικό. Η ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας με καλή ψυχολογία μετά την ισοπαλία που πήρε στην Τούμπα. Όπως και το «τριφύλλι» μετά το 4-1 στην Ελβετία επί της Γιουνγκ Μπόις. Όμως οι «πράσινοι» έχουν τεράστια ανάγκη το αποτέλεσμα, καθώς αναζητούν την πρώτη νίκη τους στη Super League.

H AEK που συνεχίζει αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις, είχε απώλεια στη Λάρισα από την ΑΕΛ. Θέλει να πάρει «εκδίκηση» κόντρα σε Θεσσαλούς, στην έδρα της αυτή τη φορά. Υποδεχόμενη τον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια και ψάχνοντας την επιστροφή στην κορυφή, πριν αρχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στη League Phase του Conference League.

Ενδιάμεσα υπάρχει το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Κηφισιά. Οι Κρητικοί έχασαν εύκολα από τον Λεβαδειακό την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ η ομάδα της Αττικής ηττήθηκε ως τυπικά γηπεδούχος από τον Άρη. Αναζητούν λοιπόν την επιστροφή στους βαθμούς.

Super League – 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Βόλος Cosmote Sport 1

19:00 ΟΦΗ – Κηφισιά Cosmote Sport 2

20:30 Asteras Aktor – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 (5αγ.)

2. Α.Ε.Κ. 10

3. Π.Α.Ο.Κ. 10

4. ΑΡΗΣ 10 (5αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 (5αγ.)

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4

10. Α.Ε.Λ. 3

11. Ο.Φ.Η. 3 (3αγ.)

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 (3αγ.)

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 (5αγ.)

14. ASTERAS AKTOR 1

