«Terminator» ο Τσικίνιο - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (28/09).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λυτρωτής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Τσικίνιο, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη 3-2 επί του Λεβαδειακού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Πορτογάλος αποτέλεσε τον «Terminator» για τους Πειραιώτες.
Από εκεί και πέρα, κόντρα στον Παναιτωλικό δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός και το σύνθημα είναι «Αγρίνιο, όπως… Βέρνη» για το δεύτερο συνεχόμενο «διπλό», ενώ «Μόνο κιτρινόμαυρη, μόνο ΑΕΚ, μόνο νίκη» για το ματς με το Βόλο.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεωργιάδης για Παπαρίζου: «Περαστικά στον αδελφό της»
09:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 νεαρών
09:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Terminator» ο Τσικίνιο - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Stellantis IBIS: Νέα καινοτόμος τεχνολογία μπαταριών
06:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ