Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες

Τα βρήκε σκούρα ο Ολυμπιακός κόντρα στον εξαιρετικό Λεβαδειακό στο ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League. Τελικά οι «ερυθρόλευκοι» με τέρμα στο 90+6’ πήραν σπουδαία νίκη έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Επιστρέφοντας στις επιτυχίες στο πρωτάθλημα.

Ο Τσικίνιο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πειραιά, η οποία δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της. Δύο φορές οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, αλλά ο παίκτης του Μεντιλίμπαρ «απάντησε» σε κάθε ισορροπία που έφερε η ομάδα της Βοιωτίας, για να δώσει τους βαθμούς της νίκης τελικά.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 13 βαθμούς με την επικράτησή του και σκέφτεται το ματς της Τετάρτης με την Άρσεναλ. Ο Λεβαδειακός έμεινε στους 7.

Η αναμέτρηση άρχισε με τους φιλοξενούμενους να είναι δραστήριοι. Στο 11’ ο Τζολάκης έκανε λάθος έξοδο, ο Κωστή σούταρε με τον Μουζακίτη να διώχνει.

Η πρώτη μεγάλη απειλή απ’ τον Ολυμπιακό, ήρθε στο 34’. Με φάουλ του Ποντένσε σε εξαιρετική θέση, ο Πορτογάλος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και τελικά κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα πριν το ημίχρονο. Στο 43’ συγκεκριμένα, ο Μουζακίτης εκτέλεσε κόρνερ και ο Ρέτσος με κεφαλιά σκόραρε για το 1-0!

Ο Ποντένσε είχε καλό σουτ στο 55’, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Τρία λεπτά μετά, ο Λεβαδειακός κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Ήταν το 58’ όταν ο Παλάσιος άρχισε την αντεπίθεση, έπαιξε το 1-2 με τον Όζμπολτ και ο Αργεντινός με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Ο Ολυμπιακός πήρε άμεσα ξανά το προβάδισμα. Στο 60’ συγκεκριμένα, μετά από κόρνερ ο Τσικίνιο με κεφαλιά σκόραρε για να κάνει το 2-1!

Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να ανεβάσουν την πίεση για να μην επιτρέπουν στον Λεβαδειακό να γίνει απειλητικός. Έκλειναν καλά τους χώρους, όμως στο 79’ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν φάση ισοφάρισης. O Μανθάτης έκανε κεφαλιά πάσα εντός περιοχής και ο Γκούμας με εξαιρετικό γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2!

Μετά το τέρμα υπήρξε 16λεπτη διακοπή. Προσπαθούσε ο διαιτητής να έρθει σε επαφή με το VAR, όμως δεν υπήρχε επικοινωνία. Έτσι το τέρμα μέτρησε κανονικά μετά την μεγάλη καθυστέρηση και συνεχίστηκε το ματς χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Και πάλι η χαρά του Λεβαδειακού δεν κράτησε. Στο 90+6’ ο Τσικίνιο ξανά λύτρωσε τους γηπεδούχους. Ούτε ο Τσιμπόλα ούτε ο Λιάγκας κατάφεραν να τον σταματήσουν και με σουτ εντός περιοχής έκανε το 3-2!

Ο Τσικίνιο στο 90+13’ πλάσαρε άουτ, χάνοντας την ευκαιρία για χατ τρικ. Με το ματς να ολοκληρώνεται στο 3-2 και τη νίκη των «ερυθρόλευκων».

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Κίτρινες: Έσε - Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή, Πεντρόσο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (76΄ Ροντινέι), Έσε, Μουζακίτης (63΄ Ντάνι Γκαρθία), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (63΄ Μάρτινς), Ποντένσε (75΄ Καμπελά), Ελ Κααμπί.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι (75΄ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75΄ Μανθάτης), Παλάσιος (90+9΄ Πεντρόσο), Όζμπολτ.