Ισραήλ: «H UEFA ενημέρωσε την ομοσπονδία πως δεν υπάρχει θέμα αποβολής των ισραηλινών ομάδων»

Ανατροπή σκηνικού στο θέμα της σκέψης αποβολής των ομάδων του Ισραήλ από τα ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, αλλά και αρκετών άλλων Μέσων της χώρας, η UEFA με επιστολή της στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισραήλ ενημέρωσε πως δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής ούτε κάποια ψηφοφορία με θέμα την αποβολή των ομάδων της χώρας.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και την έντονη φημολογία για τιμωρία των ισραηλινών ομάδων, φαίνεται πως το θέμα παγώνει, αφού ανάλογη διαβεβαίωση δόθηκε και στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, που πήρε το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει κανονικά για την αναμέτρηση της Πέμπτης (2/10) με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το Europa League.