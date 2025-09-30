Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League

Ο Αυστριακός διαιτητής, Σεμπάστιαν Γκισχάμερ, θα σφυρίξει στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Europa League, την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ, κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Ρόλαντ Ρίντελ και Σαντίνο Σράινερ, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο επίσης Αυστριακός, Βάλτερ Αλτμαν, και στo VAR θα βρίσκονται οι Μάνουελ Σουετανγκρούμπερ και Αλεξάντερ Χάρκαμ.

Στο μεταξύ, πάντα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα παίξει την ίδια ημέρα στην Ισπανία κόντρα στη Θέλτα Βίγκο και η UEFA όρισε διαιτητή τον Κροάτη Ιγκορ Πάγιατς, που θα έχει βοηθούς τους Μπόγιαν Ζομπένιτσα και Ιβάν Μίχαλι, 4ο διαιτητή τον Ζντένκο Λόβριτς και στο VAR τους επίσης συμπατριώτες του Μάριο Ζέμπετς και Ιβάν Μάτιτς.

Τέλος η η UEFA όρισε τον Ουκρανό Ολεξέι Ντερεβίνσκι για την πρεμιέρα της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη League Phase του Conference League. Ο 36χρονος ρέφερι θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Βίκτορ Μάτιας και Ολεξέι Μιρόνοφ, 4ος θα είναι ο Ντμίτρο Παντσίσιν, ενώ στο VAR θα είναι ο Βίκτορ Κοπιέφσκι με βοηθό τον Κλιμ Ζαμπρόντα.