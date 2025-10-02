Europa League: Νίκη κορυφής ψάχνει ο Παναθηναϊκός, για την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η League phase του Europa League επιστρέφει για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια εντυπωσιακή νίκη με 4-1 στη Βέρνη απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις και θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, υποδεχόμενος την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα με 1-0 από την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB).

Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο Βίγκο για να αντιμετωπίσει τη Θέλτα, που έφτασε στα ημιτελικά της σεζόν 2016/17. Μία εντός έδρας επιστροφή για την ισπανική ομάδα στη διοργάνωση, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τις πρώτες νίκες τους.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ενώ η ισπανική ομάδα ηττήθηκε με 2-1 στη Γερμανία από την Στουτγκάρδη.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Πέμπτη 2/10

19:45 Ρόμα (Ιταλία) - Λιλ (Γαλλία)

19:45 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία)

19:45 Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μάλμε (Σουηδία)

19:45 Σέλτικ (Σκωτία) - Μπράγκα (Πορτογαλία)

19:45 Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Μπέτις (Ισπανία)

19:45 Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

19:45 Μπολόνια (Ιταλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)

19:45 Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)

19:45 Μπραν (Νορβηγία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία)

22:00 Πόρτο (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

22:00 Φέγενορντ (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)

22:00 Λιόν (Γαλλία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

22:00 Βασιλεία (Ελβετία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία)

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Μίντιλαντ (Δανία)

22:00 Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία)

22:00 Θέλτα (Ισπανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

22:00 Γκενκ (Βέλγιο) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα)

Παναθηναϊκός 3 Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3 Μίντιλαντ 3 Λουντογκόρετς 3 Ρόμα 3 Λιλ 3 Φράιμπουργκ 3 Μπράγκα 3 Στεάουα Βουκ. 3 Γκενκ 3 Στουτγκάρδη 3 Πόρτο 3 Λιόν 3 Άστον Βίλα 3 ΠΑΟΚ 1 Μακάμπι Τελ Αβιβ 1 Ερυθρός Αστέρας 1 Φερεντσβάρος 1 Βικτόρια Πλζεν 1 Σέλτικ 1 Μπέτις 1 Νότιγχαμ Φόρεστ 1 Μάλμε 0 Νις 0 Βασιλεία 0 Φέγενορντ 0 Φενερμπαχτσέ 0 Στουρμ Γκρατς 0 Μπραν 0 Γκ.Αχέντ Ιγκλς 0 Μπολόνια 0 Ρέιντζερς 0 Σάλτσμπουργκ 0 Γιουνγκ Μπόις 0 Θέλτα 0 Ουτρέχτη 0

Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την ΑΕΚ

H AEK μαζί με ακόμη 35 ομάδες κάνουν σήμερα (2/10) το πρώτο βήμα τους στη League phase του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κάνει στη Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε το πρώτο από τα έξι βήματά της σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, την οποία το 2024 κατέκτησε ο Ολυμπιακός μέσα στο δικό της γήπεδο, νικώντας (1-0) στην παράταση την Φιορεντίνα.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:

Πέμπτη 2/10

19:45 Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)

19:45 Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

19:45 Ομόνοια (Κύπρος)- Μάιντς (Γερμανία)

19:45 Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Σκεντίγια (Σκόπια)

19:45 Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)

19:45 Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

19:45 Κουόπιο (Φινλανδία) - Ντρίτα (Κόσοβο)

19:45 Λοζάνη (Ελβετία) - Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)

19:45 Νόα (Αρμενία) - Ριέκα (Κροατία)

22:00 Φιορεντίνα (Ιταλία) - Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Στρασμπούρ (Γαλλία)

22:00 Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) - Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

22:00 Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

22:00 Τσέλιε (Σλοβενία) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

22:00 Αμπερντίν (Σκωτία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

22:00 Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Κραϊόβα (Ρουμανία)

22:00 ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Άλκμααρ (Ολλανδία)

22:00 Σέλμπουρν (Ιρλανδία) - Χάκεν (Σουηδία)

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Europa και Conference League

Σέλτικ – Μπράγκα (19:45, Cosmote Sport 8 HD)

Μπολόνια – Φράιμπουργκ (19:45, Cosmote Sport 7 HD)

Ρόμα – Λιλ (19:45, Cosmote Sport 6 HD)

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Cosmote Sport 3 HD)

Ομόνοια – Μάιντς (19:45, Cosmote Sport 9 HD)

Τσέλιε – ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)

Θέλτα – ΠΑΟΚ (22:00, ANT1, Cosmote Sport 4 HD)

AEK Λάρνακας – Άλκμααρ (22:00, Cosmote Sport 9 HD)

Λιόν – Σάλτσμπουργκ (22:00 Cosmote Sport 8 HD)

Νότινγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ (22:00, Cosmote Sport 7 HD)

Φέγενορντ – Άστον Βίλα (22:00, Cosmote Sport 6 HD)

Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας (22:00, Cosmote Sport 3 HD)