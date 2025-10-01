NBA: Πέθανε ο Λόρενς Μότεν - Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα

Ο Λόρενς Μότεν έπαιξε από το 1995 έως το 1997 στους Βανκούβερ Γκρίζλις (6.6 πόντοι, 1.6 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ ανά 16.1 λεπτά σε 111 αγώνες), ενώ στα κολεγιακά του χρόνια υπήρξε σπουδαίος παίκτης για το πανεπιστήμιο του Σίρακιουζ.

Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του με 2.334 πόντους σε 121 παιχνίδια.

«Ο θάνατος του Λόρενς είναι κάτι τόσο ξαφνικό. Είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτείς», δήλωσε ο πρώην προπονητής των Συρακουσών, Τζιμ Μπόχαϊμ.

«Ήταν ένας από τους πιο υποτιμημένους παίκτες κολεγιακού μπάσκετ όλων των εποχών. Πιστεύω ότι κάποιοι θεωρούσαν δεδομένη την ικανότητά του επειδή το έκανε να φαίνεται τόσο εύκολο. Ο Λόρενς ήταν ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες μας και ένας από τους καλύτερους στην ιστορία της Big East Conference».

Η φανέλα του Μότεν με τον αριθμό 21 αποσύρθηκε σε μια τελετή πριν από τον αγώνα στο Carrier Dome το 2018.

Η αιτία θανάτου του δεν ανακοινώθηκε.