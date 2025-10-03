Europa League: Υποχώρησε 12ος ο Παναθηναϊκός, στην 28η θέση ο ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, η οποία ήταν άσχημη για τα ελληνικά χρώματα. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκαν, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στη βαθμολογία σημαντικά. Οι «πράσινοι» είναι πλέον 12οι (από πρώτοι) ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν βρεθεί 28οι.

Μεγάλη νίκη πήρε η Λιλ στη Ρώμη επί της Ρόμα, αλλά και η Μπράγκα στην έδρα της Σέλτικ. Η Γιουνγκ Μπόις που είχε δεχτεί τέσσερα γκολ απ’ τον Παναθηναϊκό, νίκησε 2-0 στη Ρουμανία την Στεάουα. Η Άστον Βίλα έκανε «διπλό» στην έδρα της Φέγενορντ.

Europa League – League Phase – 2η αγωνιστική

Ρόμα (Ιταλία) - Λιλ (Γαλλία) 0-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία) 2-1

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μάλμε (Σουηδία) 3-0

Σέλτικ (Σκωτία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-2

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Μπέτις (Ισπανία) 0-2

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-2

Μπολόνια (Ιταλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-1

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 1-2

Μπραν (Νορβηγία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-0

Πόρτο (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-1

Φέγενορντ (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-2

Λιόν (Γαλλία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-3

Βασιλεία (Ελβετία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Μίντιλαντ (Δανία) 2-3

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1

Θέλτα (Ισπανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-1

Γκενκ (Βέλγιο) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 6

Μίντιλαντ 6

Άστον Βίλα 6

Μπράγκα 6

Λιόν 6

Λιλ 6

Πόρτο 6

Βικτόρια Πλζεν 4

-------------------

Μπέτις 4

Φράιμπουργκ 4

Φερεντσβάρος 4

Παναθηναϊκός 3

Θέλτα 3

Βασιλεία 3

Ρόμα 3

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3

-------------------

Μπραν 3

Γκενκ 3

Γιουνγκ Μπόις 3

Φενερμπαχτσέ 3

Λουντογκόρετς 3

Στουρμ Γκρατς 3

Στουτγκάρδη 3

Στεάουα Βουκ. 3

-------------------

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Ερυθρός Αστέρας 1

Μπολόνια 1

ΠΑΟΚ 1

Σέλτικ 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0

Ρέιντζερς 0

Ουτρέχτη 0

Σάλτσμπουργκ 0

Φέγενορντ 0

Μάλμε 0