Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ
Οι «μπλε» επικράτησαν 2-1 στο Λονδίνο των «reds» και έτσι οι «κανονιέρηδες»… σκαρφάλωσαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η 7η αγωνιστική της Premier League, έχει αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο λόγος είναι η Τσέλσι, η οποία επικράτησε της Λίβερπουλ 2-1 στο Λονδίνο και την «γκρέμισε» από την πρώτη θέση. Εκεί όπου ανέβηκε η Άρσεναλ.
Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα για τη Λίβερπουλ, αν υπολογιστεί και το ματς με την Γαλατάσαραϊ στην Τουρκία. Ο Καϊσέδο στο 14’ άνοιξε το σκορ, ο Χάκπο στο 63’ ισοφάρισε, αλλά ο Εστεβάο στις καθυστερήσεις έδωσε τη μεγάλη νίκη στην Τσέλσι.
PREMIER LEAGUE – 7η αγωνιστική
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1
(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν)
Λιντς-Τότεναμ 1-2
(34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0
(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0
(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)
Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1
(14' Καϊσέδο, 90+6’ Εστεβάο - 63' Χάκπο)
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 5/10
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 5/10
Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 5/10
Γουλβς-Μπράιτον 5/10
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 5/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 16 -7αγ.
Λίβερπουλ 15 -7αγ.
Τότεναμ 14 -7αγ.
Μπόρνμουθ 14 -7αγ.
Κρίσταλ Πάλας 12
Τσέλσι 11 -7αγ.
Σάντερλαντ 11 -7αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 10
Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.
Έβερτον 8
Μπράιτον 8
Φούλαμ 8 -7αγ.
Λιντς 8 -7αγ.
Μπρέντφορντ 7
Νιούκαστλ 6
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
Γουλβς 1