Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ

Οι «μπλε» επικράτησαν 2-1 στο Λονδίνο των «reds» και έτσι οι «κανονιέρηδες»… σκαρφάλωσαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Newsbomb

Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ
EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 7η αγωνιστική της Premier League, έχει αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο λόγος είναι η Τσέλσι, η οποία επικράτησε της Λίβερπουλ 2-1 στο Λονδίνο και την «γκρέμισε» από την πρώτη θέση. Εκεί όπου ανέβηκε η Άρσεναλ.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα για τη Λίβερπουλ, αν υπολογιστεί και το ματς με την Γαλατάσαραϊ στην Τουρκία. Ο Καϊσέδο στο 14’ άνοιξε το σκορ, ο Χάκπο στο 63’ ισοφάρισε, αλλά ο Εστεβάο στις καθυστερήσεις έδωσε τη μεγάλη νίκη στην Τσέλσι.

PREMIER LEAGUE – 7η αγωνιστική

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1
(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2
(34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0
(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0
(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1
(14' Καϊσέδο, 90+6’ Εστεβάο - 63' Χάκπο)

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 5/10

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 5/10

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 5/10

Γουλβς-Μπράιτον 5/10

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 5/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 16 -7αγ.

Λίβερπουλ 15 -7αγ.

Τότεναμ 14 -7αγ.

Μπόρνμουθ 14 -7αγ.

Κρίσταλ Πάλας 12

Τσέλσι 11 -7αγ.

Σάντερλαντ 11 -7αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 10

Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.

Έβερτον 8

Μπράιτον 8

Φούλαμ 8 -7αγ.

Λιντς 8 -7αγ.

Μπρέντφορντ 7

Νιούκαστλ 6

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.

Γουλβς 1

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Είδε σε live μετάδοση την απόπειρα διάρρηξης– Έφυγαν με άδεια χέρια οι δράστες

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Εντυπωσιάζει ο Βόλος, «ανάσα» για ΟΦΗ, πριν τους… μεγάλους

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δύο νεκροί από επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Θριαμβευτικό πέρασμα με πεντάρα και… βασιλιάς του κάμπου

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικος προσπάθησε να κλέψει σακούλα με ψώνια από ηλικιωμένο

22:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ντουέιν Τζόνσον: Ο λόγος που δέχτηκε αληθινές γροθιές στη νέα του ταινία

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

21:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Greek Basketball League: «Περίπατος» του Περιστερίου στην έδρα του Πανιώνιου

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Τραυματισμός κυνηγού από αγριογούρουνο - Πήγε να δει αν σκοτώθηκε και του επιτέθηκε

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί εξαιτίας της καταιγίδας Έιμι που πλήττει τη βορειοδυτική Γαλλία

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Θριαμβευτική επιστροφή του Ηρακλή

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο που δείχνει το Παλιό Ρέθυμνο – Οι 7 φωτογραφίες που εντυπωσιάζουν

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα» - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στο ντέρμπι χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ οι Θεσσαλονικείς

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει τις συνομιλίες Χαμάς – Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα» - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη Γεωργία: Διαδηλωτές έσπασαν τα κιγκλιδώματα και εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο - Βίντεο

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου: Πλησιάζει η πρώτη Υπερπανσέληνος του έτους – Πότε θα φωτίσει τον ουρανό

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ