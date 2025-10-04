Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ

Η 7η αγωνιστική της Premier League, έχει αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο λόγος είναι η Τσέλσι, η οποία επικράτησε της Λίβερπουλ 2-1 στο Λονδίνο και την «γκρέμισε» από την πρώτη θέση. Εκεί όπου ανέβηκε η Άρσεναλ.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα για τη Λίβερπουλ, αν υπολογιστεί και το ματς με την Γαλατάσαραϊ στην Τουρκία. Ο Καϊσέδο στο 14’ άνοιξε το σκορ, ο Χάκπο στο 63’ ισοφάρισε, αλλά ο Εστεβάο στις καθυστερήσεις έδωσε τη μεγάλη νίκη στην Τσέλσι.

PREMIER LEAGUE – 7η αγωνιστική

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2

(34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0

(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1

(14' Καϊσέδο, 90+6’ Εστεβάο - 63' Χάκπο)

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 5/10

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 5/10

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 5/10

Γουλβς-Μπράιτον 5/10

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 5/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 16 -7αγ.

Λίβερπουλ 15 -7αγ.

Τότεναμ 14 -7αγ.

Μπόρνμουθ 14 -7αγ.

Κρίσταλ Πάλας 12

Τσέλσι 11 -7αγ.

Σάντερλαντ 11 -7αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 10

Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.

Έβερτον 8

Μπράιτον 8

Φούλαμ 8 -7αγ.

Λιντς 8 -7αγ.

Μπρέντφορντ 7

Νιούκαστλ 6

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.

Γουλβς 1