Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Κρίσιμη «μάχη» για την Εθνική Ελλάδας, η οποία θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στη Γλασκώβη.

Στο «Χάμπντεν Παρκ» οι διεθνείς θέλουν τη νίκη κόντρα στους Σκωτσέζους. Για τους βαθμούς, για την ψυχολογία, αλλά και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Να τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του τη μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατό του.

Το ματς διεξάγεται στο πλαίσιο του Γ’ όμιλου των προκριματικών. Στον οποίο μετέχουν επίσης Δανία και Λευκορωσία. Οι Σκωτσέζοι έχουν 4 βαθμούς ως τώρα, ενώ η Ελλάδα 3.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παρατάσσει τη «γαλανόλευκη» με δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς, με τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Μασούρας παίρνει τη θέση του Καρέτσα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες, ενώ ο Μπακασέτας επιστρέφει στο αρχικό σχήμα αντί του Κωνσταντέλια.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Μιχαηλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ρότα, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μάνταλος, Γιαννούλης, Σιώπης.

Η ενδεκάδα της Σκωτίας: Γκαν, Χίκεϊ, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, Μαγκίν, Ντόουκ, Άνταμς, Κρίστι.

