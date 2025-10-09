Ένας χρόνος χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ, η Εθνική θέλει να τιμήσει τη μνήμη του με «διπλό» στη Σκωτία

Ήταν μόλις 31ος χρόνων. Ο Τζορτζ Μπάλντοκ είχε για πρώτη φορά στην καριέρα του την ευκαιρία να αγωνιστεί στην πατρίδα απ’ την οποία καταγόταν μέρος της οικογένειάς του. Δυστυχώς, όμως, η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι κει δεν του το επέτρεψε.

Ακριβώς πριν ένα χρόνο (9 Οκτωβρίου 2024), εντελώς ξαφνικά και άδικα ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, άφησε την τελευταία του πνοή στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Σκορπώντας τη θλίψη και βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.

Το δράμα μεγάλωνε με τις πληροφορίες πως τον βρήκε ο σπιτονοικοκύρης του, τον οποίο ειδοποίησε η σύντροφός του. Η οποία και τον έψαχνε για να ευχηθεί στο παιδάκι τους που είχε γενέθλια…

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκινγκχαμ της Αγγλίας και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Μίλτον Κέινς Ντονς μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Σαμ.

Είχε ελληνικές ρίζες από την γιαγιά του (τη μητέρα του πατέρα του), η οποία ήταν Ελληνίδα και πήρε την υπηκοότητα, κάνοντας ντεμπούτο με την εθνική ομάδα στις 2 Ιουνίου του 2022 (κατέγραψε συνολικά 12 συμμετοχές).

Ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του πως θυμόταν τον μπαμπά του στο Euro του 2004 να πανηγυρίζει έξαλλα την τότε ιστορική επιτυχία της Εθνικής ομάδας. «Ο πατέρας μου χοροπηδούσε στην κουζίνα για το Euro του 2004 και ήταν η χρονιά που έβαλε την Εθνική ομάδα στον χάρτη».

Όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας είχε δηλώσει περήφανος: «Μου συμπεριφέρονται ευγενικά και είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ ύστερα από τόση αναμονή και τόσο καιρό. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και την οικογένειά μου η παρουσία μου στην Εθνική. Όσοι ξέρουν γνωρίζουν πόσο δύσκολο ήταν με τη γραφειοκρατία, τον Covid-19 και το Brexit.

Η γιαγιά μου ήταν 100% Ελληνίδα και έχουμε συγγενείς εδώ. Είμαι περήφανος που είμαι εδώ. Αγαπώ τη χώρα».

Τη σεζόν 2009-10 έκανε το ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Μίλτον Κέινς Ντονς, που τότε αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας.

Ακολούθησαν δανεισμοί σε Νορθάμπτον, Τάμγουορθ, αλλά και στην Βεστμανάεϊγιαρ της Ισλανδίας. Εκεί έπιασε για πρώτη φορά διψήφιο αριθμό συμμετοχών, σκόραρε και το πρώτο τέρμα της καριέρας του ενώ έπαιξε για πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, στα δύο παιχνίδια του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League κόντρα στην ιρλανδική Σεντ Πάτρικ.

Επέστρεψε στην Μίλτον Κέινς Ντονς, όπου καθιερώθηκε στο βασικό σχήμα της ομάδας (46 παιχνίδια, 2 γκολ και τρεις ασίστ). Το 2015 δόθηκε δανεικός στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ και επέστρεψε για να γίνει εκ νέου βασικός σε επίπεδο League 1. Το 2017 τον απέκτησε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ που βρισκόταν στην Championship και την πρώτη σεζόν είχε 34 συμμετοχές με ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ την επόμενη σεζόν κέρδισε την άνοδο στην Premier League.

Στην πρώτη του σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα πραγματοποίησε 38 συμμετοχές, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ με την Σέφιλντ να τερματίζει μάλιστα στην ένατη θέση.

Την επόμενη σεζόν (2020-2021) ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν το ίδιο καλά με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Κρις Γουάιλντερ τον Μάρτιο και τον υποβιβασμό της ομάδας στο τέλος της σεζόν. Τον Δεκέμβριο του 2020, ωστόσο, εκείνος ανανέωσε εκ νέου το συμβόλαιό του για 4,5 χρόνια.

Στην συνέχεια η Σέφιλντ ανέβηκε και πάλι στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και εν συνεχεία υποβιβάστηκε.

Ο Μπάλντοκ ήταν το αδιαμφισβήτητο δεξί μπακ της ομάδας μέχρι το τέλος του συμβολαίου του, με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται την άνοιξη του 2024 και να παίρνει την υπογραφή του για τα επόμενα 3 χρόνια.

Στους «πράσινους» πρόλαβε να καταγράψει τέσσερις εμφανίσεις πριν τον τραγικό χαμό του.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου βρισκόταν στην Αγγλία την ημερά του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ. Οι διεθνείς πληροφορήθηκαν το τραγικό νέο στο ξενοδοχείο και ξέσπασαν σε κλάματα. Παραμονή του αγώνα με τα «λιοντάρια» για το Nations League.

Στο Γουέμπλεϊ με το πνεύμα του Τζορτζ να τους βοηθά, νίκησαν στις 10/10/2024 την Αγγλία με 2-1. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του Μπάλντοκ, η μοίρα φέρνει την Εθνική να είναι ξανά έτοιμη για αγώνα και πάλι στη Βρετανία. Αυτή τη φορά στη Σκωτία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο «Χάμπντεν Παρκ» οι διεθνείς θέλουν τη νίκη κόντρα στους Σκωτσέζους. Για τους βαθμούς, για την ψυχολογία, αλλά και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Να τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του τη μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατό του.

Το ματς θα αρχίσει στις 21:45 και είναι για τον Γ’ όμιλο των προκριματικών. Στον οποίο μετέχουν επίσης Δανία και Λευκορωσία. Οι Σκωτσέζοι έχουν 4 βαθμούς ως τώρα, ενώ η Ελλάδα 3.



Για το Nations League πριν κάποιους μήνες η Ελλάδα είχε νικήσει στο «Χάμπντεν Παρκ» με 3-0. Αυτή τη φορά το ματς αναμένεται αρκετά διαφορετικό όμως. Και σαφώς δυσκολότερο.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας. Το ματς αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.