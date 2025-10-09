«Ένα διπλό για αρχή» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Το πρώτο... βήμα πρέπει να κάνει η εθνική στην Σκωτία

Στη Γλασκώβη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, η οποία το βράδυ στις 21:45 αντιμετωπίζει την Σκωτία στον πρώτο από τους δύο εκτός έδρας «τελικούς» και η «γαλανόλευκη» θέλει «Ένα… διπλό για αρχή» προκειμένου να στραφεί μετά στη «μάχη» με τους Δανούς.

Από εκεί και πέρα, ο Φώτης Στρακόσα αποτελεί τη φετινή χρονιά τον «Φύλακα Άγγελο» της ΑΕΚ, τη στιγμή που μπαίνει «Το τανκ στις… ράγες» στον Ολυμπιακό με την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

