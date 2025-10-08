Γιοβάνοβιτς: «Μεγάλη η σημασία του αγώνα – Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα συγκριτικά με τη Δανία»

Κομβικό παιχνίδι στη Σκωτία για την Ελλάδα. Ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το παραδέχτηκε. Τονίζοντας μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου, πως πρέπει να αλλάξουν τα πάντα συγκριτικά με όσα έκανε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέναντι στη Δανία.

Αναλυτικά:

«Είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι. Και λόγω της ήττας με τη Δανία. Γίνεται πολύ πιο σημαντικό. Αλλά μια ομάδα που έχει στόχους μπροστά της είναι λογικό κάθε παιχνίδι να έχει ξεχωριστή σημασία. Λόγω της ήττας αλλά και της δυναμικής του αντιπάλου. Έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να έχουμε διάθεση. Όπως είπε ο Βαγγέλης (Παυλίδης) πρέπει να είμαστε καλύτεροι από ότι τον Μάρτιο. Τα προκριματικά είναι 6 ματς σε 3 μήνες και δεν επιστρέφουν, έχει τεράστια σημασία για εμάς».

Για τις νίκες στη Βρετανία: «Λόγω των σημασιών των παιχνιδιών δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Όπως έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα των εθνικών που σε μια βδομάδα παίζουμε δύο παιχνίδια δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε σωματικά και πνευματικά έτοιμοι και να πάρουμε άμεσα αποτελέσματα. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν σκέφτομαι αν τα αποτελέσματα είναι εδώ ή κάπου αλλού. Σκεφτόμαστε τον αντίπαλο και την απόδοση που θα πρέπει να έχουμε».

Για τον ΜακΤόμινεϊ: «Είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μόνος. Έχουν παίκτες με ποιότητα, σαν ομάδα έχουν και περισσότερες εμπειρίες και έχουν πολλούς παίκτες που μπορεί να είναι κρίσιμοι στο παιχνίδι. Ο προπονητής είναι έξι χρόνια εκεί. Είναι μια σοβαρή ομάδα και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε».

Για τον Καρέτσα: «Ήρθε από το Βέλγιο. Είχε μια ίωση. Δεν έχει πυρετό και θα κάνει κάποια πράγματα στην προπόνηση. Θα εξετάσουμε την κατάστασή του για να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Ελπίζουμε ότι με τη Δανία θα είναι σίγουρα διαθέσιμος».

Για όσα πρέπει να αλλάξει από το παιχνίδι με τη Δανία: «Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Δανία είναι καλό για να το συγκρίνουμε με το τωρινό. Δεν λειτούργησε τίποτα καλά. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Εύχομαι να είναι μια πολύ κακή παρένθεση. Σίγουρα δεν σου δίνει πολλά. Δεν είναι άξιο ιδιαίτερου σχολιασμού. Ήταν ένα ματς που δεν λειτούργησε τίποτα καλά, ούτε με την μπάλα, ούτε χωρίς. Περισσότερα πράγματα θα μπορούσαμε να μάθουμε από άλλα παιχνίδια και όχι από αυτό. Θα ήθελα να το ξεχάσουμε αν και ήταν πολύ σημαντικό για εμάς».

Για τη Σκωτία: «Είναι διαφορετική διοργάνωση. Είναι σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Δεν θα έχει διαφορές ο τρόπος παιχνιδιού των δύο ομάδων. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και διάθεση θα είναι εκείνη που θα το κερδίσει».

Για το αν θα ρισκάρει με τον Καρέτσα: «Στην περίπτωσή του δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε ότι είναι 50-50. Προτιμάμε να βασιζόμαστε σε παίκτες που βρίσκονται στο 100%».

Για το ότι η Σκωτία θα θέλει εκδίκηση: «Δεν είμαι σε φάση που πρέπει να αντιληφθώ την προετοιμασία της Σκωτίας. Ξέρουμε και είναι φυσικό ότι η Σκωτία στην έδρα της θα έχει υποστήριξη από τον κόσμο και θα έχει μια δυναμική που πάντα έχει. Εμείς σκεφτόμαστε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».

Τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής εκπροσώπησε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος είπε:

Για την ανυπομονησία για το ματς: «Όλοι το περιμέναμε, ειδικά μετά το τελευταίο παιχνίδι που δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Θέλαμε να έρθουμε να δείξουμε το καλό πρόσωπο που είχαμε δείξει πριν και θα μας δώσει τον δρόμο για τη συνέχει που ελπίζω να είναι θετική».

Για τον Μπάλντοκ: «Σίγουρα θα παίξουμε και για αυτό, όπως και σε κάθε παιχνίδι από τότε. Τον νιώθουμε όλοι δίπλα μας, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω κάτι για τον Γιώργο. Σε όλους λείπει, ήταν ένας καλός χαρακτήρας και ένας φίλος. Είναι δύσκολο να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Σίγουρα θα παίξουμε και για αυτόν όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι».

Για τη νίκη του Μαρτίου: «Δεν έχει σημασία τι έγινε πριν έξι μήνες. Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Άλλη διοργάνωση. Ήταν ένα καλό παιχνίδι αλλά πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι γιατί θα είναι και αυτοί προετοιμασμένοι. Είναι ένα πολύ πιο κρίσιμο παιχνίδι από ότι το προηγούμενο».

Για το ότι έχει φορέσει το περιβραχιόνιο και αν νιώθει ευθύνη: «Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες έχουμε τις δικές μας ευθύνες. Η τιμή είναι μεγάλη, αλλά οι αρχηγοί είναι ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Έχουμε χαρακτήρες που όλοι αισθανόμαστε αρχηγοί».