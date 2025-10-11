Η FIFA αλλάζει για πάντα τα καλοκαίρια μας: Μουντιάλ τον χειμώνα, Παγκόσμιο Συλλόγων κάθε 2 χρόνια

Σενάρια που... τρομάζουν τους παραδοσιακούς φιλάθλους και αλλάζουν όλα όσα είχαμε συνηθίσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η FIFA αλλάζει για πάντα τα καλοκαίρια μας: Μουντιάλ τον χειμώνα, Παγκόσμιο Συλλόγων κάθε 2 χρόνια
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έθεσε το ενδεχόμενο αλλαγής των ημερομηνιών του Μουντιάλ από το 2034 κι έπειτα, στη συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, το ενδεχόμενο να βλέπουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο χειμώνες, αντί για καλοκαίρια, όπως έγινε στο Κατάρ το 2022, θεωρείται όλο και πιο πιθανό.

Εκτός όμως από το Μουντιάλ, η FIFA θεωρεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, άκρως επιτυχημένο και θέλει να το... επεκτείνει. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία εξετάζει τις λεπτομέρειες του επόμενου τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί το 2029, σε μια τοποθεσία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Οι επιτροπές της FIFA εξετάζουν την τελική μορφή του τουρνουά, με επικρατέστερη τη συμμετοχή 48 ομάδων, στα πρότυπα ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνών. Σε αυτή τη νέα μορφή θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα σύστημα playoffs για να διατηρηθεί μια τελική φάση με 32 ομάδες και έτσι να αποφευχθεί η παράταση της διάρκειας του επίσημου τουρνουά.

Κάθε δύο χρόνια το Μουντιάλ Συλλόγων;

Η χώρα που θα φιλοξενήσει το τουρνουά του 2029 δεν έχει αποφασιστεί. Ωστόσο, το Μαρόκο, η Ισπανία και ενδεχομένως η Πορτογαλία έχουν το τέλειο προφίλ για να φιλοξενήσουν αυτήν τη διοργάνωση, ως πιθανή «δοκιμαστική διοργάνωση» λίγο πριν από το Μουντιάλ του 2030 την επόμενη χρονιά. Άλλη υποψήφια χώρα θα μπορούσε να είναι η Κίνα, η οποία έχει παραμείνει στο περιθώριο της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων από την κρίση Covid και έπειτα.

Μάλιστα, η FIFA δεν φαίνεται να αρκείται στη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κάθε τέσσερα χρόνια. Εξετάζει το ενδεχόμενο μετάβασης σε μια διοργάνωση που θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, με τα σενάρια να θέλουν το Κατάρ ως υποψήφιο για τον χειμώνα του 2031!

Αλλά αυτή η απόφαση θα οδηγήσει για άλλη μια φορά σε αλλαγή στο καλεντάρι των αγώνων που θα επηρεάσει τους πάντες. Προς το παρόν, το επίσημο καλεντάρι έχει βγει έως το 2030 και βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες συζητήσεις σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο από εκεί και πέρα.

Προς χειμώνα το Μουντιάλ του 2034

Η διεξαγωγή του Μουντιάλ στη Σαουδική Αραβία το 2034 κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα μπορούσε να δώσει ένα πλεονέκτημα στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2031 στο Κατάρ, ώστε να υπάρξει ομοιομορφία στα ημερολόγια των διοργανώσεων.

«Πρέπει να κρατάμε το μυαλό μας ανοιχτό», είπε χαρακτηριστικά ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος δεν κρύβεται και παραμένει σταθερός στην αποφασιστικότητά του να ανατρέψει το κλασικό ποδοσφαιρικό καλεντάρι. Νέες διοργανώσεις, περισσότερα παιχνίδια, πιο... εξωτικοί αντίπαλοι και, φυσικά, πλήρης ανατροπή των ημερομηνιών, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου και ανανεωμένου προγράμματος που ταρακουνά τα θεμέλια της ποδοσφαιρικής παράδοσης.

«Παγκοσμιοποίηση του διεθνούς ποδοσφαιρικού ημερολογίου» και αγώνες σε «μήνες όπου μπορεί να διεξάγεται ποδόσφαιρο οπουδήποτε».

Δύο δηλώσεις του Ινφαντίνο που ανοίγουν τον δρόμο για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2034 στη Σαουδική Αραβία μέσα στον χειμώνα.

