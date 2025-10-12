ΠΑΟΚ: Ανησυχία για Ζίβκοβιτς – Επιστρέφει Θεσσαλονίκη για εξετάσεις

Βασικός ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο ματς της Σερβίας με την Αλβανία. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σε αυτό το ματς «κληρονόμησε» πρόβλημα τραυματισμού. Το οποίο και τον αναγκάζει να αφήσει την αποστολή της Εθνικής του ομάδας και να επιστρέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την αναμέτρηση είχε ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να γυρίσει στη… βάση του, για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Με την ανησυχία να είναι μεγάλη στους Θεσσαλονικείς όπως είναι λογικό.

Θυμίζουμε πως η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ, είναι το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ. Και το τελευταίο που θα ήθελαν στο «δικέφαλο» είναι μια τόσο σημαντική απουσία.