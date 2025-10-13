ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία για Πέλκα και Τσάλοφ, αγωνία για Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (19/10, 21:00) την ΑΕΚ στην OPAP Arena για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει την προετοιμασία του για τη μεγάλη αναμέτρηση, με την προπόνηση της Δευτέρας (13/10) να επικεντρώνεται στην τακτική.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στην συνέχεια η ομάδα δούλεψε στο τακτικό κομμάτι, ενώ στο φινάλε διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Το ευχάριστο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πως οι Δημήτρης Πέλκας και Φεντόρ Τσάλοφ ακολούθησαν μέρος του προγράμματος και συνέχισαν με ατομικό, έχοντας πιθανότητες να τεθούν στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Ο Δημήτρης Χατσίδης, που υποφέρει από διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική, υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ θεραπεία έκανε κι ο Γίρι Παβλένκα .

Την Τρίτη (14/10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00. Την ίδια μέρα θα γίνει γνωστή και η κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο Σέρβος ένιωσε ενοχλήσεις στο παιχνίδι της εθνικής του απέναντι Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ και αντικαταστάθηκε περίπου στη μία ώρα αγώνα.

Ο Ζίβκοβιτς επέστρεψε άμεσα στη Θεσσαλονίκη και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα που αποκόμισε, αλλά και ο χρόνος της απουσίας του.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, τα νεότερα θα γίνουν γνωστά κατά την διάρκεια της Τρίτης (14/10) όταν και θα διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματός του.