Ολυμπιακός: Τι ισχύει για την επιστροφή του Ροντινέι - Το πλάνο του τεχνικού επιτελείου

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός προέρχεται από τραυματισμό και το προηγούμενο διάστημα προσπάθησε να δουλέψει σε μεγάλο βαθμό, ούτως ώστε να είναι έτοιμος με την επανέναρξη της δράσης για τον Ολυμπιακό, αρχής γενομένης από τη «μάχη» του Σαββάτου (18/10) για τη Super League με την ΑΕΛ Novibet.

Ωστόσο, ο Λατίνος άσος δεν κατάφερε να επιστρέψει τη Δευτέρα (13/10) σε κανονικούς ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι άνθρωποι του συλλόγου δεν προτίθενται να τον πιέσουν για να επιστρέψει, αφού ο τραυματισμός του στη γάμπα είναι «ύπουλος».

Αυτός είναι και ο λόγος που η πιθανότητα να βρίσκεται στην αποστολή των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα είναι ελάχιστες. Άλλωστε, το επόμενο διάστημα οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους μία σειρά αγώνων με αυξημένο δείκτη δυσκολίας και είναι προτιμότερο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον έχει τότε στη διάθεσή του.

Συγκεκριμένα, μετά το ματς στη Θεσσαλία, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Βαρκελώνη για το παιχνίδι του Champions League με την Μπαρτσελόνα, ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αυτό στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι ο Βραζιλιάνος μπακ να είναι διαθέσιμος γι’ αυτό το «ζευγάρι» αγώνων.

