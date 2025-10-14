Super League: Αυτοί σφυρίζουν τα ντέρμπι Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Όλοι οι ορισμοί

Ο Γερμανός ρέφερι θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για το Άρης - Παναθηναϊκός

Οι δύο Γερμανοί διαιτητές θα βρεθούν την Κυριακή (19/10) στην Ελλάδα, προκειμένου να διευθύνουν τα δύο πιο σημαντικά ματς της 7ης στροφής του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο Φέλιξ Τσβάιερ θα βρεθεί στο «Κλ. Βικελίδης» για το ματς των «κίτρινων» με το «τριφύλλι» και θα έχει βοηθούς του τους Ρόμπερτ Κέμπτερ και Κρίστιαν Βίλφιντ Ντίετζ, ενώ στο VAR θα είναι ο επίσης Γερμανός Γκουντέρ Αλεξάντερ Μάρτιν Περλ, με βοηθό τον Θανάση Τζήλο.

Όσον αφορά στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην «OPAP Arena» διαιτητής θα είναι ο Σάσα Στέγκεμαν, με βοηθούς τους επίσης Γερμανούς Κρίστοφ Φαλκ Γκινσχ και Μάρκο Αχμίλερ, με VAR τον συμπατριώτη τους Μπέντζαμιν Φρανζ Κόρτους και AVAR τον Άγγελο Ευαγγέλου.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Κόκκινος

VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας

19:30 Ατρόμητος - Λεβαδειακός

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου

4ος: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Παπαπέτρου

20:00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος

4ος: Κουκουλάς

VAR: Τζήλος, AVAR: Τσιοφλίκη

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Αστέρας AKTOR - Κηφισιά

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας

4ος: Ανδριανός

VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Κουμπαράκης

17:30 Βόλος - Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης

19:30 Άρης - Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Τσβάιερ

Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντίετζ

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Περλ, AVAR: Τζήλος

21:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Στέγκεμαν

Βοηθοί: Γκινσχ, Αχμίλερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Κόρτους, AVAR: Ευαγγέλου

Διαβάστε επίσης