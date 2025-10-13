Άρης – Παναθηναϊκός: «Τρέχει» για το ντέρμπι ο Ράτσιτς | Ατομικό για Μπεντίλ, Πέρεθ

Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι «κίτρινοι», ενόψει του σημαντικού αγώνα με το «τριφύλλι» στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Ούρος Ράτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και κάνει αγώνα δρόμου για να μπορέσει να είναι στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ. Ατομικό έκαναν κι οι Χαμζά Μπεντίλ, Κάρλες Πέρεθ, με τον δεύτερο να κάνει και θεραπεία.

Το πρόγραμμα είχε ασκήσεις ενεργοποίησης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης). Η προετοιμασία του Άρη θα συνεχιστεί με πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το Άρης – Παναθηναϊκός, για την 7η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (19/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Διαβάστε επίσης