AEK: Αναμονή και αγωνία για Γιόβιτς στην «Ένωση» - H «OPAP Arena» αλλάζει όνομα!

Σε… αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι «κιτρινόμαυροι» λόγω του τραυματισμού του 27χρονου επιθετικού.

Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο Γιόβιτς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, εκεί δηλαδή που είχε αντιμετωπίσει ξανά τραυματισμό.

Στην ΑΕΚ δεν έχουν κάποιον απεικονιστικό έλεγχο και περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να επιστρέψει, ώστε το ιατρικό τιμ της ομάδας να τον υποβάλει σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Όπως είναι φυσικό, στην ομάδα υπάρχει αγωνία για την κατάσταση του Σέρβου, καθώς με την επανέναρξη των υποχρεώσεων ακολουθούν πολύ σημαντικά ματς.

Την ερχόμενη Κυριακή (19/10) είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί το ευρωπαϊκό ματς με την Αμπερντίν και το Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο Φάληρο.

Νέα εποχή για την «OPAP Arena»

Τρία χρόνια μετά τα εγκαίνια του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, το «σπίτι» της ΑΕΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς αλλάζει όνομα. Η συμφωνία του ΟΠΑΠ με την Allwyn αλλάζει και το χορηγικό όνομα της «Αγιάς Σοφιάς». Συγκεκριμένα, πλέον, η νέα εμπορική ονομασία της θα είναι «Allwyn Arena», κάτι, πάντως, που δεν θα γίνει άμεσα, αλλά μετά την αλλαγή του χρόνου και πιο συγκεκριμένα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

