ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία

Ο επιθετικός της «Ένωσης» θα μείνει εκτός από τον αγώνα με την Ανδόρα, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στη σχετική ανακοίνωση των Σέρβων τονίζεται ότι ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, εκεί δηλαδή που είχε αντιμετωπίσει ξανά τραυματισμό.

Όπως είναι φυσικό στην ΑΕΚ είναι σε… αναμμένα κάρβουνα, αναμένοντας την επιστροφή του Γιόβιτς, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από το ιατρικό τιμ της ομάδας, για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Επίσης, στην ενημέρωση αναφέρεται ότι πρόβλημα αντιμετωπίζει κι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, τον οποίο η ΑΕΚ υποδέχεται την επόμενη Κυριακή (19/10) στην «OPAP Arena».

Διαβάστε επίσης