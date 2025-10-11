ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Φιλικό με τη Μαρκό η «Ένωση», φορτσάρει για το ντέρμπι | Δεν παίζει με Αυστρία ο Μαρίν

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσουν τη Δευτέρα (13/10) φιλικό με τη Μαρκό στα Σπάτα, πριν μπουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι «Δικεφάλων» έχει ξεκινήσει με πολλές απουσίες, καθώς απουσιάζουν δέκα διεθνείς.

Από την Παρασκευή (10/10) βρίσκεται στα Σπάτα κι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην πατρίδα του. Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δει τους διαθέσιμους παίκτες του σε αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς τη Δευτέρα (13/10) είναι προγραμματισμένο φιλικό με τη Μαρκό.

Η ομάδα του Μαρκόπουλου αναμένεται κι εκείνη να παίξει με αρκετές αλλαγές, καθώς το Σάββατο (11/10) αγωνίζεται με την Ελλάς Σύρου, για την 5η αγωνιστική της Super League 2.

Δεν παίζει με τη Ρουμανία ο Μαρίν

Ο Ραζβάν Μαρίν, όπως έγινε γνωστό, αντιμετωπίζει πρόβλημα και θα υποβληθεί σε μαγνητική. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, Μιρτσέα Λουτσέσκου δήλωσε ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα της Κυριακής (12/10) με αντίπαλο την Αυστρία. Ο έμπειρος τεχνικός, είπε για τον Μαρίν:

«Σίγουρα, είναι μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει άλλη λύση από το να μην παίξει ο Ράζβαν Μαρίν. Δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα. Το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν είναι να αναρρώσει. Αυτό είναι που πραγματικά θέλω. Δεν πιέζω ποτέ τους παίκτες που νιώθουν κάτι. Επειδή είναι μια μικροσκοπική ρήξη, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί και να οδηγήσει σε μεγάλη περίοδο απουσίας. Πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία, θα χαιρόμουν γι’ αυτόν αν δεν είναι πολύ σοβαρό».

