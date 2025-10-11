Super League 2: Για το απόλυτο Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10)

Η δράση δεν σταματά στη Super League 2, καθώς σε ένα Σαββατοκύριακο που υπάρχει διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία έχουμε κανονικά δράση.

Η πρωτοπόρος του Α’ ομίλου, Νίκη Βόλου δοκιμάζεται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Β’ AKTOR, ενώ εκείνη του Β’ ομίλου, Καλαμάτα υποδέχεται το Αιγάλεω.

Στο κυνήγι των «μπλε» του Βόλου βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Μακεδονικό.

Το σημερινό (11/10) πρόγραμμα της Super League 2

Α ΟΜΙΛΟΣ

Μακεδονικός – Ηρακλής (14:00 - ACTION 24)

Αστέρας B AKTOR – Nίκη Βόλου (14:00)

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης (16:00)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Νίκη Βόλου 12 Ηρακλής 10 Αναγέννηση Καρδίτσας 9 Αστέρας Β’ AKTOR 8 Μακεδονικός 5 Καβάλα 4 ΠΑΟΚ Β’ 3 Νέστος Χρυσούπολης 3 Καμπανιακός 3 ΠΑΣ Γιάννινα 0

Β ΟΜΙΛΟΣ

Καλαμάτα – Αιγάλεω (14:00)

Μαρκό – Ελλάς Σύρου (16:00)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Καλαμάτα 12 Athens Kallithea 9 Πανιώνιος 8 ΓΣ Μαρκό 7 Ολυμπιακός Β' 7 Ελλάς Σύρου 4 Αιγάλεω 4 Παναργειακός 2 Χανιά 1 Ηλιούπολη 1

