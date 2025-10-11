Super League 2: Για το απόλυτο Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10)

Καλαμάτα και Νίκη Βόλου στοχεύουν στην πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη Super League 2, κάτι που θα τους διατηρήσει μόνες στην κορυφή των δύο ομίλων.

Newsbomb

Super League 2
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δράση δεν σταματά στη Super League 2, καθώς σε ένα Σαββατοκύριακο που υπάρχει διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία έχουμε κανονικά δράση.

Η πρωτοπόρος του Α’ ομίλου, Νίκη Βόλου δοκιμάζεται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Β’ AKTOR, ενώ εκείνη του Β’ ομίλου, Καλαμάτα υποδέχεται το Αιγάλεω.

Στο κυνήγι των «μπλε» του Βόλου βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Μακεδονικό.

Το σημερινό (11/10) πρόγραμμα της Super League 2

Α ΟΜΙΛΟΣ

  • Μακεδονικός – Ηρακλής (14:00 - ACTION 24)
  • Αστέρας B AKTOR – Nίκη Βόλου (14:00)
  • Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης (16:00)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Νίκη Βόλου 12
  2. Ηρακλής 10
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 9
  4. Αστέρας Β’ AKTOR 8
  5. Μακεδονικός 5
  6. Καβάλα 4
  7. ΠΑΟΚ Β’ 3
  8. Νέστος Χρυσούπολης 3
  9. Καμπανιακός 3
  10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

Β ΟΜΙΛΟΣ

  • Καλαμάτα – Αιγάλεω (14:00)
  • Μαρκό – Ελλάς Σύρου (16:00)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Καλαμάτα 12
  2. Athens Kallithea 9
  3. Πανιώνιος 8
  4. ΓΣ Μαρκό 7
  5. Ολυμπιακός Β' 7
  6. Ελλάς Σύρου 4
  7. Αιγάλεω 4
  8. Παναργειακός 2
  9. Χανιά 1
  10. Ηλιούπολη 1

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Συλλήψεις για ναρκωτικά - Έκρυβε στο σπίτι του σχεδόν τρία κιλά κάνναβης

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Πάτρα: Γονείς παράτησαν τον 17χρονο αυτιστικό γιο τους σε ίδρυμα - Αναζητούνται από τις Αρχές

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Για το απόλυτο Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10)

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Η εκεχειρία στον αέρα: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που το Ισραήλ αρνείται να παραδώσει στη Χαμάς

12:33ΥΓΕΙΑ

Νέα εξέταση αίματος ανιχνεύει τη χρόνια κόπωση

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Κυβέρνηση και πρωθυπουργός εκτεθειμένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις

12:22WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι ανησυχητικό που αναβλύζει κάτω από τον ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο σύγχρονο ατομικό υποβρύχιο του κόσμου ξεκινά τις πρώτες δοκιμές στη θάλασσα

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οι πρώτες εντυπώσεις του Ζαρουρί από την Αθήνα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πλακιάς: «Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι ένας πατέρας που έχασε τα παιδιά του»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο

11:39LIFESTYLE

Billie Eilish: Η τρομακτική στιγμή που θαυμαστής την τράβηξε και την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα κατά την διάρκεια συναυλίας στο Μαϊάμι

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

«Σχέδιο Αριάδνη»: Μία «επιχείρηση» για καθαρά μέσα μαζικής μεταφοράς

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Ο καθηγητής που ισχυρίστηκε ότι είδε το μέλλον

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε το ρεύμα σε περισσότερους από 800.000 κατοίκους στο Κίεβο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ – Ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:35ΚΟΣΜΟΣ

Η εκεχειρία στον αέρα: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που το Ισραήλ αρνείται να παραδώσει στη Χαμάς

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με την ταυτότητα του δολοφόνου - Σενάριο για «συμβόλαιο θανάτου» από επαγγελματία

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πλακιάς: «Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι ένας πατέρας που έχασε τα παιδιά του»

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

12:22WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι ανησυχητικό που αναβλύζει κάτω από τον ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Πάτρα: Γονείς παράτησαν τον 17χρονο αυτιστικό γιο τους σε ίδρυμα - Αναζητούνται από τις Αρχές

10:51LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: Βαθαίνει η κρίση στο γάμο της - Ζει μόνη με την κόρη της

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Ο καθηγητής που ισχυρίστηκε ότι είδε το μέλλον

11:39LIFESTYLE

Billie Eilish: Η τρομακτική στιγμή που θαυμαστής την τράβηξε και την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα κατά την διάρκεια συναυλίας στο Μαϊάμι

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

10:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 40 θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο από το AI - Και οι 40 που θα μείνουν ανεπηρέαστες

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ