Super League 2: Για το απόλυτο Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10)
Καλαμάτα και Νίκη Βόλου στοχεύουν στην πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη Super League 2, κάτι που θα τους διατηρήσει μόνες στην κορυφή των δύο ομίλων.
Η δράση δεν σταματά στη Super League 2, καθώς σε ένα Σαββατοκύριακο που υπάρχει διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία έχουμε κανονικά δράση.
Η πρωτοπόρος του Α’ ομίλου, Νίκη Βόλου δοκιμάζεται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Β’ AKTOR, ενώ εκείνη του Β’ ομίλου, Καλαμάτα υποδέχεται το Αιγάλεω.
Στο κυνήγι των «μπλε» του Βόλου βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Μακεδονικό.
Το σημερινό (11/10) πρόγραμμα της Super League 2
Α ΟΜΙΛΟΣ
- Μακεδονικός – Ηρακλής (14:00 - ACTION 24)
- Αστέρας B AKTOR – Nίκη Βόλου (14:00)
- Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης (16:00)
Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
- Νίκη Βόλου 12
- Ηρακλής 10
- Αναγέννηση Καρδίτσας 9
- Αστέρας Β’ AKTOR 8
- Μακεδονικός 5
- Καβάλα 4
- ΠΑΟΚ Β’ 3
- Νέστος Χρυσούπολης 3
- Καμπανιακός 3
- ΠΑΣ Γιάννινα 0
Β ΟΜΙΛΟΣ
- Καλαμάτα – Αιγάλεω (14:00)
- Μαρκό – Ελλάς Σύρου (16:00)
Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
- Καλαμάτα 12
- Athens Kallithea 9
- Πανιώνιος 8
- ΓΣ Μαρκό 7
- Ολυμπιακός Β' 7
- Ελλάς Σύρου 4
- Αιγάλεω 4
- Παναργειακός 2
- Χανιά 1
- Ηλιούπολη 1
