Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (11/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (11/10)
11:00
COSMOTE SPORT 7 HD
ATP Challenger 50 2025
ICONICO Crete Challenger 1 (1ος Ημιτελικός Μονού)
11:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (1ος Ημιτελικός)
11:45
ΕΡΤ2
Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός
Α1 Basketball League Γυναικών
12:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Γουχάν, Ημιτελικοί
13:00
COSMOTE SPORT 7 HD
ATP Challenger 50 2025
ICONICO Crete Challenger 1 (2ος Ημιτελικός Μονού)
14:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (2ος Ημιτελικός)
14:00
ΕΡΤ2
ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο
15:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Extreme H 2025
World Cup (3η Ημέρα)
15:00
COSMOTE SPORT 7 HD
ATP Challenger 50 2025
ICONICO Crete Challenger 1 (Τελικός Διπλού)
16:00
ΕΡΤ2
Άρης – Κολοσσός
Stoiximan GBL
16:00
Novasports Start
Λετονία – Ανδόρα
UEFA World Cup Qualifiers 2025
16:40
COSMOTE SPORT 9 HD
Φλένσμπουργκ – Κίελο
DAIKIN Bundesliga 2025-26
18:15
ΕΡΤ2
Άλιμος – Ολυμπιακός
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26
19:00
ΕΡΤ Sports 1
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι
Stoiximan GBL
19:00
Novasports Prime
Νορβηγία – Ισραήλ
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports Start
Ουγγαρία – Αρμενία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:15
COSMOTE SPORT 4 HD
Βαρέζε - Αρμάνι Μιλάνο
Lega Basket Serie A 2025-26
19:30
ΕΡΤ2
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Stoiximan GBL
19:30
Novasports 1HD
Αλμερία – Σαραγόσα
Ποδόσφαιρο
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Όλνταμ – Μπάροου
Sky Bet EFL League Two 2025-26
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Κανάρια – Μάλαγα
ACB Liga Endesa 2025-26
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports Start
Σερβία – Αλβανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 4HD
Βουλγαρία – Τουρκία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Εσθονία – Ιταλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Πορτογαλία – Ιρλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Ισπανία – Γεωργία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
02:00
COSMOTE SPORT 6 HD
UFC Fight Night 2025
Τσάρλες Ολιβέιρα - Ματέους Γκάμροτ